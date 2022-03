Haaland, rivelazione shock getta un’ombra sulla cessione: “Sono svenuto”

Il nome di Erling Haaland è al centro del calciomercato: il norvegese piace a tutti i top club, ma una trattativa scioccante sta prendendo forma.

Haaland sarà uno dei calciatori più contesi della prossima sessione di calciomercato. Tuttavia, l’attaccante avrebbe già ricevuto un’offerta monstre.

Le probabilità di vedere di Haaland con la maglia del Borussia Dortmund nella prossima stagione sono sempre più basse. Il club tedesco ha chiesto al suo numero 9 di prendere una decisione sul suo futuro nel minor tempo possibile per poter così programmare la prossima stagione al meglio: il giocatore non ha gradito la fretta, ma si starebbe già guardando intorno.

Lui ed il suo agente Mino Raiola, infatti, avrebbero già avuto dei contatti con alcuni top club europei, ma una squadra in particolare avrebbe guadagnato un grandissimo vantaggio grazie ad un’offerta irrinunciabile.

Haaland, il futuro è ora

Come anticipato, il Borussia vorrebbe una risposta immediata da Haaland. Il giocatore ha pubblicamente detto di non aver gradito, ma ha iniziato a guardarsi intorno. Le squadre maggiormente interessate si stanno muovendo in anticipo, poiché nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da €75 milioni che, per un giocatore di questo calibro, può rappresentare un vantaggio.

Il giocatore e il suo entourage hanno già incontrato il Barcellona, anche se la dirigenza blaugrana ha smentito categoricamente ogni contatto. Xavi, allenatore dei catalani, ha dribblato ogni domanda rispondendo: “Nessuno ha mai detto di no al Barça“.

Tuttavia, il club attualmente in vantaggio per l’acquisto sarebbe un altro: un dirigente del club tedesco lo ha confermato e ha rivelato dei dettagli molto interessanti.

Affondo dalla Premier League

Il club in vantaggio, per ora, sarebbe il Manchester City, squadra in cui ha giocato anche il padre di Haaland nei primi anni 2000.

Guardiola ha richiesto un centravanti già durante la scorsa estate, quando la dirigenza dei Citizens ha fatto di tutto per acquistare Harry Kane dal Tottenham, ma gli Spurs non hanno mai accettato.

Nella prossima sessione di calciomercato, dunque, il City potrebbe tornare alla carica per una punta e, questa volta, vorrebbe Haaland (anche se il nome di Kane sarebbe comunque sullo sfondo).

Una prima offerta sarebbe già stata formulata e, a confermarlo, è Matthias Sammer, consigliere del Borussia. L’ex difensore ha anche aggiunto un dettaglio sorprendente: “Il City è interessato, non è un segreto. Ho visto le cifre e sono quasi svenuto. Mia moglie mi ha aiutato a rialzarmi. È possibile”.

Nessun dettaglio specifico sulla cifra, anche se queste parole lasciano intendere che sia superiore alla clausola rescissoria (potrebbe essere inclusa la commissione per Raiola). Inoltre, alcune indiscrezioni parlano di un contratto faraonico per Haaland da circa €1 milione al mese: potrebbe diventare il calciatore più pagato della Premier League.

Guardiola, dunque, potrebbe presto ricevere un regalo dalla sua dirigenza: la concorrenza è aggressiva, ma il City farà sul serio per Haaland.