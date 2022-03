UFFICIALE – Icardi annuncia la separazione: è addio alla sua ex dolce metà

Nuovo momento di profonda crisi per la famiglia Icardi, l’annuncio fatto in queste ore ha scosso il mondo del web vedendo un nuovo amore infrangersi sotto i riflettori del gossip.

Non vi è pace per la famiglia Icardi – Nara, giusto il tempo di vedere l’influencer e il calciatore del Paris Saint Germain ritrovare il sereno ecco che l’annuncio di un’imminente separazione torna a scuotere il gossip internazionale.

Si tratta di una notizia che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web, ponendo sotto la luce attenta dei riflettori la famiglia di Mauro Icardi e Wanda Nara che, nuovamente, si trovano dentro l’occhio del ciclone mediatico.

È ufficiale: l’amore finisce così

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo nuovamente Mauro Icardi e Wanda Nara, il tutto a seguito di un annuncio fatto sui social network e che ha lasciato i fan della coppia assolutamente senza parole.

In particolar modo i riflettori del web tornano ad essere puntati sulla sorella del calciatore del PSG, Ivana Icardi. La giovane donna, da poco diventata mamma per la prima volta, annunciato la fine della sua storia d’amore con Hugo Sierra.

“Le differenze pesano su di noi”

Un annuncio scioccante che ha lasciato senza parole i fan di Ivana Icardi in Italia e non solo, i quali avevano visto nascere la bellissima storia d’amore con Hugo Sierra davanti le telecamere di Supervivientes, l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi.

La coppia, diventata da poco genitore della piccola Giorgia, ha deciso di separarsi definitivamente e a spiegare tutto nel dettaglio e stata la stessa Ivana Icardi attraverso la pubblicazione di un lungo messaggio nella sua pagina Instagram: “Qualche mese fa abbiamo cercato di mettere da parte le nostre differenze e amarci come sapevamo fare. Purtroppo, quelle differenze pesano troppo su di noi e per il nostro bene e per quello della nostra bambina, abbiamo deciso che è necessario che ciascuno segua il proprio percorso separatamente per non danneggiarci o finire in conflitto”.