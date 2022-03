Chelsea, è crisi con Lukaku: l’ultimo retroscena fa discutere, forte protesta sui social

Romelu Lukaku si è reso protagonista nel weekend di Premier League di un clamoroso retroscena che mette seriamente in bilico la sua posizione.

Da alcuni mesi Lukaku è nell’occhio del ciclone al Chelsea. Le sue dichiarazioni sul pentimento di aver lasciato l’Inter avevano fatto storcere il naso al club e ai tifosi, ma quando la situazione sembrava essersi riappacificata, un nuovo clamoroso retroscena è emerso.

Il Chelsea nella 28esima giornata di Premier League ha vinto agevolmente per 4-0 contro il Burnley. I marcatori: James, Haverts e Pulisic, i quali stanno trascinando la formazione di Tuchel di giornata in giornata. In particolare Haverts, il giovane attaccante ormai titolarissimo nei Blues, che in questa stagione si è mostrato in più occasioni decisivo.

Tuttavia, nel Chelsea c’è anche una situazione insidiosa che riguarda Romelu Lukaku, l’ex attaccante dell’Inter, che in questa stagione sta faticando a instaurare un solido legame con la squadra e tifosi di Stamford Bridge.

Lukaku, la pesante situazione

La stagione di Lukaku al Chelsea si è caratterizzata per alti e bassi che hanno messo in dubbio la sua permanenza futura. L’ultimo fatto riguarda le scelte tecniche operate da Tuchel nelle ultime gare di Premier, che hanno visto l’attaccante belga ai margini dell’undici titolare.

LEGGI ANCHE –> Abramovich, non solo il Chelsea: il dettaglio scioccante svelato dai media britannici

Come detto in precedenza, in questa stagione Tuchel ha spesso applicato scelte impopolari che hanno visto Lukaku ai margini della titolarità. Nel dettaglio, l’ex Inter è stato lasciato in panchina nelle ultime tre partite, mentre è subentrato nell’undici titolare solamente nella partita di FA Cup contro il Luton Town, durante la quale ha segnato il gol vittoria.

Le parole di Tuchel

A fine partita, l’allenatore del Chelsea Tuchel è intervenuto ai microfoni per commentare il match. In particolare si è distanziato dai cori intonati dai tifosi del Chelsea contro l’ex patron Abramovic, in quanto sono arrivati nel minuto di silenzio tributato alle vittime della guerra in Ucraina.

LEGGI ANCHE –> UFFICIALE: Abramovich vende il Chelsea: lo storico club offerto ad un famoso milionario

Per quanto riguarda Lukaku le ultime dichiarazioni di Tuchel risalgono a qualche settimana fa e sembravano far intendere ad un rappacificamento tra le parti: “Al momento Romelu è molto calmo, ritroviamo la qualità nel gruppo, i giocatori infortunati tornano nel gruppo e ci occupiamo del processo quotidiano. Lasciamo le cose che non possiamo influenzare”.