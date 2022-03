UFFICIALE – Abramovich vende il Chelsea: lo storico club offerto ad un famoso milionario

Il caso Abramovich non smette di collezionare colpi di scena: è ormai ufficiale la vendita del Chelsea, come annunciato da lui stesso con un comunicato. Svelando anche il clamoroso potenziale futuro proprietario dello storico club londinese.

Dopo le insistenti voci è arrivata la tanto attesa ufficialità: Roman Abramovich vende il Chelsea. La conferma è arrivata dal russo in persona, con un comunicato ufficiale sul sito del club londinese.

Nel suddetto comunicato, l’oligarca russo conferma la decisione di vendere il club, sottolineando di prendere sempre a cuore i migliori interessi del club, dei tifosi, degli impiegati e anche di sponsor e partner. Specifica anche che la vendita del club non sarà fatta in fretta e furia, ma che seguirà il giusto corso.

Abramovich ha anche istruito il suo team sull’apertura di un fondo di beneficenza, indirizzato alle vittime della guerra in Ucraina, a cui verranno destinati tutti i proventi della vendita. I fondi saranno usati per le immediate necessità delle vittime e nel supporto a lungo termine per i lavori di recupero. Nonostante sia russo (ma con cittadinanza israeliana, portoghese e lituana) sembra molto vicino alla causa Ucraina, dimostrandosi lontano dall’idea dell’amico Putin.

“È stata una decisione difficilissima che mi provoca molto dolore, ma è nel miglior interesse del club. Per me non è mai stata una questione di interessi, ma di passione per lo sport e per la squadra” dichiara l’ormai ex-patron, che poi conclude esprimendo la sua speranza di poter visitare un’ultima volta Stamford Bridge per salutare tutti di persona.

“È stato il privilegio di una vita far parte del Chelsea e sono fiero dei risultati che abbiamo ottenuto insieme. Il Chelsea e i suoi tifosi rimarranno per sempre nel mio cuore. Grazie” conclude Abramovich.

Ecco chi è l’acquirente principale, il famoso milionario

Il principale indiziato per prelevare dal magnate russo la squadra campione d’Europa in carica è Hansjord Wyss, il milionario svizzero con un patrimonio personale stimato di circa cinque miliardi di euro.

Come egli stesso ha confermato, è stato contattato per partecipare all’acquisto del Chelsea. Secondo Wyss, Abramovich (come tutti gli oligarchi russi) è nel panico, e sta cercando di vendere tutte le sue proprietà inglesi, in modo da schivare le sanzioni economiche imposte dal governo inglese agli oligarchi vicini a Putin. Roman sembra intenzionato a trasferire le sue ricchezze negli Emirati Arabi Uniti, dove ha trascorso le ultime settimane.

Wyss dice anche di non essere l’unico ad essere stato contattato per l’acquisto del club, e che al momento la richiesta del russo è considerata da lui troppo alta. La cifra che sembra chiedere Abramovich è di circa 3.3 miliardi di euro, una cifra incredibilmente alta rispetto a quella che il russo aveva speso nel 2003 per acquistare la squadra, di circa 150 milioni di euro.

È letteralmente la fine di un’era super vincente per i blues, durata quasi 20 anni e che ha portato ai tifosi blues numerosissimi trofei. 5 Premier League, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 2 Europa League, 5 Fa Cup, 3 League Cup, 1 Supercoppa Uefa e 2 Community Shield. Questo il bilancio di quasi 20 anni di proprietà Abramovich, in cui campioni e allenatori top sono andati e venuti, ma la squadra è rimasta sempre super competitiva a livello nazionale ed internazionale. Vedremo se il prossimo proprietario del Chelsea sarà in grado di fare altrettanto.

