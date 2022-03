Michela Persico al veleno: la compagna di Rugani spara a zero su Georgina Rodriguez

Michela Persico non smette mai di stupire i suoi fan e i tifosi della Juventus, questa volta però a far discutere è il commento pungente che la compagna di Rugani ha fatto proprio su Georgina Rodriguez.

Impossibile negare come Michela Persico e Georgina Rodriguez siano due donne sostanzialmente forti, determinate e con davanti a sé una carriera spianata in vari settori, come nel ruolo di social media influencer.

Le due donne hanno avuto modo di conoscersi negli anni precedenti a seguito dell’arrivo di Cristiano Ronaldo nella squadra della Juventus, qui dove è rimasto per due interi campionati. Eppure, le dichiarazioni rilasciate dalla compagna di Daniele Rugani stanno facendo discutere il web.

Michela Persico al veleno in tv…

La giornalista Michela Persico è tornata nuovamente negli studi del programma di casa Mediaset Tiki Taka, prontissima e carichissima per commentare le nuove partite di campionato e le ultime notizie che riguardano società, calciatori e tutto ciò che riguarda la serie A.

Durante la messa in onda della puntata del programma a cui facciamo riferimento, Michela Persico accolto l’occasione al volo per parlare di un qualcosa che le arreca particolarmente fastidio. Sembrerebbe che la giornalista non gradisca affatto il termine “wags” che viene usato per far riferimento alle compagne, fidanzate e mogli dei calciatori. Le motivazioni della sua affermazione non sono da ricondurre al termine in sé, bensì al modo in cui viene usato spesso riduttivo o dispregiativo.

Un messaggio che la porta a parlare delle amiche incontrate in questi anni a fianco di Daniele Rugani e che, inevitabilmente, accende l’attenzione anche su Georgina Rodriguez.

In che rapporti sono la giornalista e la Rodriguez?

La dichiarazione rilasciata sul termine wags ha fatto da scenario anche ad una rivelazione molto particolare e che riguarda proprio la compagna di Cristiano Ronaldo, attualmente protagonista della top ten di Netflix insieme al documentario Soy Georgina.

Nel momento in cui è stato chiesto alla giornalista quali fossero i rapporti attuali e passati con la compagna di Ronaldo, la risposta tagliente di Michela Persico lascia ben poco spazio all’immaginazione: “Georgina? Io l’anno scorso ho girato il mondo tra Francia e Cagliari e non c’ero: lei ha una vita un po’ particolare, non c’è stata grande occasione. Ma c’è stima reciproca, almeno spero”.