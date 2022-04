Chelsea – Pesante stoccata alla squadra inglese: perde un altro pezzo fondamentale

La ruota stenta a girare per il verso giusto e dopo l’addio di Abramovich il Chelsea si prepara ad affrontare una nuova clamorosa perdita che segnerà il suo futuro.

La situazione per la squadra di Roman Abramovich comincia a diventare paradossale. C’è un altro clamoroso addio che farà sprofondare il club.

Fortunatamente per i tifosi londinesi, la squadra sta reagendo bene alle difficoltà extra calcistiche, dato che è riuscita a vincere le ultime 5 partite di campionato consecutive (vincendo tutti i 3 incontri dall’inizio del conflitto), a qualificarsi per le semifinali di FA Cup, che giocherà in uno dei tanti derby di Londra contro il Crystal Palace, e soprattutto per i quarti di finale di Champions League, durante i quali affronterà il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti.

I giocatori e l’allenatore Tuchel stanno però iniziando a manifestare un certo disagio, come dalle parole di Kanté che spiega come nessuno si aspettasse una situazione del genere, che ha colto alla sprovvista tutti i membri del club. Una situazione difficile anche psicologicamente per i giocatori, che si vedono ad esempio costretti a viaggiare in bus anche per 10 ore, come nel caso della trasferta a Middlesbrough per la partita di FA Cup, data l’impossibilità di prendere l’aereo.

Nelle ultime ore è giunta la notizia di un nuovo addio che segnerà inevitabilmente in maniera negativa il futuro del club londinese.

Un addio doloroso

L’addio di cui si parla è quello degli sponsor di maglia dei blues. Il Chelsea indossa maglie sponsorizzate dalla compagnia telefonica 3, che ha infatti ufficialmente annunciato la sospensione temporanea di sponsorizzazione del club. L’accordo era di 40 milioni di sterline all’anno con la squadra di Abramovich, e la compagnia ha anche chiesto che venga rimosso il proprio marchio dalle magliette. Una perdita economica non indifferente per il Chelsea.

Ciò porta un problema ulteriore, dato che la Nike, sponsor tecnico del Chelsea e che fornisce le divise, non potrà più realizzare le divise nuove ai giocatori della squadra, che dovranno utilizzare quelle fornite fino ad ora che continueranno ad avere il logo 3 sulla maglia. C’erano state varie proposte, come quelle di ridipingere i loghi di bianco o coprirli col nastro adesivo, ma alla fine la 3 ha dovuto accettare di lasciare il logo sulle divise dei blues.

Oltre alla 3 anche la Hyundai, sponsor di manica delle maglie del Chelsea ha sospeso la propria sponsorizzazione, senza però richiedere la rimozione del logo dalle magliette.

Una situazione paradossale per il club e i giocatori, che sperano di non essere influenzati negativamente da quanto sta accadendo.