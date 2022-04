Lazio – Pericoloso affondo, Sarri trema: l’offerta è veramente fortissima

La Lazio ha ricevuto un’offerta stellare per un suo giocatore. La società vacilla e tutto porta a pensare che la cifra folle farà dire addio al top player.

I biancocelesti hanno ricevuto un’offerta elevatissima per un giocatore che potrebbe dunque lasciare l’Olimpico in estate. Sarri e i tifosi sono in allarme.

Occhi puntati sul mercato in casa Lazio. I biancocelesti, oltre che a voler chiudere il campionato con una qualificazione in Europa, pensano anche a come rinforzare la propria rosa a partire dalla prossima sessione di calciomercato estiva. Sono tanti i rebus da risolvere, su tutti i giocatori che vanno in scadenza di contratto. Ma vi è un caso sorprendente che potrebbe far fare cassa al club biancoceleste, dato che le offerte arrivate per il suo cartellino sono elevatissime.

Oltre che al mercato, la Lazio pensa anche alla delicata sfida di campionato di sabato alle 18:00 contro il Sassuolo, che sarà una gara da non sbagliare se si vuole tenere vivo il sogno europeo e per far ripartire i delusi Immobile e Zaccagni, reduci dall’eliminazione dell’Italia dai Mondiali.

Lazio, si pensa già al mercato

L’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri può sorridere per i recenti rinnovi di Adam Marusic, Fabio Maistro e Marius Adamonis, i quali erano in scadenza di contratto la prossima estate e hanno firmato un rinnovo fino al 2024. Tuttavia, Sarri chiede ulteriori rinforzi per rendere competitiva la squadra in vista della prossima stagione, dato che nel corso di questo attuale campionato sono state frequenti le assenze che hanno abbassato il livello qualitativo della squadra.

Tuttavia, negli ultimi giorni è arrivata anche un’offerta irrinunciabile da parte di squadre, la quale ha messo in dubbio la permanenza di un giocatore che dopo diversi anni sarebbe pronto a lasciare Roma.

LEGGI ANCHE –> Atalanta – Incredibile scossone nello spogliatoio: Zapata finisce male, non è più indispensabile

Lazio, l’irrinunciabile offerta di due big fa tremare Sarri

La Lazio ha ricevuto un’elevata offerta per un suo centrocampista, che sarebbe pronto a lasciare Roma per una nuova esperienza estera.

LEGGI ANCHE –> Dopo Del Piero arriva un’altra pesante stoccata alla nazionale: accuse gravissime

I biancocelesti avrebbero ricevuto un’elevata offerta per il centrocampista serbo Milinkovic-Savic. La cifra si aggirerebbe attorno ai 70 milioni di euro e le pretendenti sono Manchester United e PSG. I Red Devils vedrebbero in lui il giusto sostituto in caso di partenza di Paul Pogba.

Il centrocampista serbo dopo ben sette stagioni potrebbe lasciare la Lazio, il club che ha lanciato la sua carriera e che lo ha visto crescere. I biancocelesti con la sua vendita potrebbero ricavare un’elevata cifra, che permetterebbe loro di fare importanti investimenti.