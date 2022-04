Atalanta-Napoli: è sfida anche sul mercato, ma lui ha già scelto da che parte stare

Si avvicina l’attesissima sfida tra Atalanta e Napoli, con un retroscena clamoroso: un obiettivo comune di mercato che ha fatto già innamorare i tifosi.

L’attesa sfida della 31esima giornata di Serie A tra Atalanta e Napoli si avvicina e le due squadre sono pronte a dare il tutto e per tutto per conquistare tre punti decisivi per i vertici della classifica. Sbagliare è vietato, dato che un passo falso farebbe perdere importanti punti ad entrambe le formazioni che sognano in grande.

Atalanta-Napoli, la decisiva sfida si avvicina

Novanta minuti decisivi sia per l’Atalanta che per il Napoli. La Dea deve vincere se vuole continuare a sperare nel quarto posto attualmente occupato dalla Juventus, stessa cosa per il Napoli se vuole continuare a coltivare il sogno scudetto. I partenopei hanno l’opportunità di agganciare il Milan capolista e mettergli pressione prima della sfida contro la Salernitana.

Tuttavia, Gasperini e Spalletti devono fare i conti con alcune indisponibilità che renderanno ardua l’impresa. Gasperini non potrà contare ancora su Zapata, ancora indisponibile. Spalletti resterà fino all’ultimo in dubbio su Fabian Ruiz, che potrebbe dare forfait per un’influenza e dovrà rinunciare a Osimhen, out per squalifica. Al suo posto subentrerà Mertens, che avrà una grande chance di far bene in attacco, affiancato da Insigne e Politano.

Un fuoriclasse a cui tutti fanno la corte, ma solo una l’ha spuntata

Il giocatore in questione scenderà in campo nella sfida tra Atalanta e Napoli e tutti gli occhi saranno puntati su di lui. Si tratta dell’attaccante ivoriano Jeremie Boga, sul quale il Napoli aveva puntato gli occhi a gennaio, mostrando un grande interesse per portarlo al Maradona.

Boga è passato in prestito dal Sassuolo all’Atalanta nella sessione di mercato di gennaio. L’esterno d’attacco, però, aveva un’altra pretendente: il Napoli, che da tempo aveva puntato gli occhi su di lui, soprattutto nell’ultima sessione del mercato, ma la volontà della Dea di puntare su di lui aveva fatto scegliere al giocatore di raggiungere Bergamo.

Il club partenopeo aveva già avviato i contatti con Carnevali per chiedere informazioni sul prezzo del suo cartellino. Un forte interesse dovuto anche alla cessione di Insigne al Toronto, che ha fatto sì che il Napoli pensasse ad un valido sostituto. I nerazzurri, però, hanno battuto sul tempo i partenopei, che nella sfida di domenica osserveranno come avversario il mancato obiettivo di mercato.