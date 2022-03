ULTIM’ORA – Comunicato shock, addio al Chelsea: la Premier interviene ufficialmente

Il comunicato della Premier League svela la decisione presa sulla vicenda Abramovich. Le conseguenze sono decisive per il futuro del Chelsea.

La Premier League ha emesso un comunicato ufficiale su Roman Abramovich dopo che il governo britannico negli scorsi giorni ne aveva confiscato i beni e aveva bloccato il mercato del Chelsea.

La vicenda Abramovich si arricchisce di colpi di scena di settimana in settimana. L’ormai ex presidente del Chelsea aveva messo in vendita il club londinese per salvaguardarne il nome dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, dato che la sua figura era spesso stata affiancata a quella di Putin.

Mentre si sondavano i nomi dei suoi predecessori è emersa un’ulteriore novità che ha gelato il Chelsea e i suoi tifosi. Il governo britannico aveva infatti congelato i suoi beni. Dunque il club inglese si ritrovava senza poter eleggere un nuovo presidente né poter agire sul mercato. Anche la vendita dei biglietti era stata sospesa: solo i tifosi abbonati avevano l’accesso a Stamford Bridge.

Chelsea, la posizione della Premier League su Abramovich

Negli scorsi giorni il governo britannico aveva congelato i beni di Abramovich, ma poco fa è arrivata un’ulteriore ufficialità che aggiunge un tassello a questa interminabile vicenda. La Premier League ha infatti comunicato che l’imprenditore russo non è più il presidente del Chelsea.

È arrivata l’ufficialità da parte della Premier: Roman Abramovich non è più il proprietario del Chelsea. La lega inglese lo ha definitivamente squalificato dal ruolo di presidente dei Blues, che potranno comunque terminare l’annata calcistica senza ulteriori problemi.

Il comunicato ufficiale

L’enigmatico comunicato ufficiale della Premier League ha stabilito che l’imprenditore russo non sarà più il proprietario del Chelsea dopo quasi vent’anni dalla sua carica.

In seguito il contenuto del comunicato emanato dalla Premier: “A seguito delle sanzioni imposte dal governo britannico, il comitato della Premier League ha squalificato Roman Abramovich dal ruolo di Direttore del Chelsea Football Club. La decisione del comitato non avrà alcun impatto sulla possibilità da parte della squadra di allenarsi e disputare le partite, come stabilito dai termini di una licenza del Governo, che scadrà il 31 maggio 2022″.

A tranquillizzare i tifosi dei Blues è stata la seconda parte del comunicato, che specifica che la squadra londinese potrà tornare alla normalità e mettersi alla ricerca di un nuovo presidente.