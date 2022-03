Mbappé, le sue parole non lasciano dubbi: tifosi impazziti, non ci credono!

Kylian Mbappé è probabilmente il giocatore più decisivo del mondo in questo momento. Nonostante il PSG stia facendo di tutto per trattenerlo, il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Francia.

Nelle due partite di Champions League contro il Real Madrid, Kylian Mbappé ha fatto letteralmente ammattire la difesa avversaria con le sue accelerazioni e la sua tecnica. Il fenomeno classe ’98 si sta preparando al definitivo salto di qualità nella sua carriera, con l’obiettivo di vincere trofei su trofei ed essere considerato uno dei migliori della storia.

L’era di Messi e Cristiano Ronaldo, complice l’età, si sta avviando verso la conclusione dopo vent’anni di dualismo e battaglie epiche. Il calcio però ha scoperto e sta scoprendo sempre di più le doti di un giocatore che ha voglia di prendersi tutto durante la sua carriera: Kylian Mbappé.

L’attaccante francese è da sempre considerato un predestinato, fin dai tempi del Monaco quando a soli 18 anni trascinava la squadra del principato alla vittoria della Ligue 1 e alla semifinale di Champions League, segnando ben 6 gol nelle sue prime nove partite nella massima competizione europea. Adesso, all’età di 23 anni, Mbappé ha raggiunto la consapevolezza giusta per essere il giocatore più determinante del mondo.

Nonostante la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, il fenomeno francese ha dimostrato ancora una volta di avere colpi da fuoriclasse assoluto. Al termine della stagione è praticamente certo che lascerà il PSG, e le sue parole rilasciate prima della partita non lasciano dubbi in merito.

“Qualsiasi cosa succederà giocherò in un grande club”

Poche ore prima della disfatta contro il Real Madrid, Kylian Mbappé si è reso protagonista di una simpatica ma rivelatoria intervista con Thierry Henry. L’ex fuoriclasse di Arsenal e Barcellona ha stuzzicato Mbappé con domande sul suo futuro, chiedendogli se avesse imparato lo spagnolo di recente. Le risposte date dall’attaccante del PSG, nonostante non sia uscito pienamente allo scoperto, sono state inequivocabili.

Il suo futuro sembra ormai scritto: Mbappé vestirà la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. Rispondendo alla domanda sullo spagnolo, il fenomeno francese ha dichiarato scherzosamente: “È buono, è molto buono. L’ho imparato perché voglio essere un grande calciatore, un personaggio pubblico e qualcuno di importante. Oggi non puoi essere una star mondiale e parlare solo francese. Se poi fai dei viaggi…”. Infine concludendo ha fatto intendere come la trattativa non sia ancora definitivamente chiusa: “Un giorno si parla di questo, altri di altro. Ci vuole del tempo per prendere delle decisioni non facili, qualsiasi cosa succederà gioco in un grande club“.

Parole che hanno fatto certamente piacere ai tifosi del Real Madrid, che durante la partita del Bernabeu lo hanno omaggiato prima e dopo il fischio di inizio. Nonostante i due gol segnati tra andata e ritorno che potevano costare l’eliminazione, la tifoseria madrilena sa di avere in pugno il diamante più splendente per il futuro.