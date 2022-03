Il chirurgo delle Wags esce allo scoperto: “Mi chiedono di rifare sempre il…”

Le bellissime Wags del mondo del calcio italiano ed internazionale dominano la scena del gossip ed è social mostrandosi in tutto il loro sensazionale fascino… ma a tenere banco nel mondo del web troviamo le dichiarazioni rilasciate dal chirurgo delle Wags che ha finalmente deciso di uscire allo scoperto.

Non è la prima volta che si parla di chirurgia estetica per una delle donne del calcio, nonché moglie, ho compagna o fidanzata dei campioni della serie A o dei campionati di calcio in giro per il mondo. Le Wags, infatti, da tempo si sono fatte spazio nel mondo del web e anche nel mondo della cronaca rosa trovando spesso il modo per far parlare di loro.

A tenere banco nel mondo del web troviamo delle rivelazioni rilasciate sui trattamenti estetici alle quali molto di loro si sono sottoposte nel tempo, così come dichiarato da Erik Geiger, soprannominato il chirurgo delle Wags.

Il chirurgo delle Wags esce allo scoperto

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione del web troviamo le dichiarazioni che Erik Geiger ha rilasciato al Corriere dello Sport circa alcune misteriose pazienti che nel tempo si sono rivolte a lui per i loro interventi di chirurgia estetica.

Il dottor Geiger, dunque, ha dichiarato: “In linea generale, posso affermare che queste giovani ragazze, che spesso in fatto di popolarità sui social eguagliano quella dei loro partner o mariti e la cui bellezza è innegabile, decidono comunque di ricorrere alla chirurgia estetica, con l’intento di migliorare e armonizzare le forme del loro corpo o i loro tratti”.

L’intervento più richiesto

Successivamente, il dottor Geiger ha anche rivelato qual è l’intervento più richiesto dalle compagne dei calciatori italiani, e non solo.

In particolar modo, Erik Geiger ha dichiarato: “Senza dubbio gli interventi al seno. Oggi la mastoplatica additiva è l’intervento che mi capita più spesso di effettuare. Poi anche interventi di rinoplastica. Ma non voglio certo dimenticare la bichectomia che, in parole semplici e che tutti possono capire, consiste in un intervento di rimozione della “Bolla di Bichat”, una porzione di grasso presente sulle guance. Viene effettuata principalmente per ridefinire lo zigomo e l’angolo della mandibola. Il tutto ai fini di produrre un effetto del viso più scavato”.