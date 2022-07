Clamoroso dietro le quinte lega Cristiano Ronaldo all’Inter: la rivelazione sconvolge i tifosi

Il campione portoghese del Manchester United sembra aver chiesto la cessione al club e c’è chi vuole riportarlo in Italia.

Cristiano Ronaldo e Manchester United è stato un binomio incredibile nella storia recente del calcio. Un binomio che sembra però essere destinato a frantumarsi in via definitiva dopo il ritorno del campione in Premier League.

Una stagione deludente terminata senza la qualificazione in Champions League ha infatti fatto propendere il cinque volte pallone d’oro a chiedere la cessione ai Red Devils. Sul campione portoghese ci sono ovviamente tantissimi club e molti di questi sono italiani.

La Roma di José Mourinho ed il Napoli di Luciano Spalletti stanno cercando infatti di riportare in Serie A il classe ’85 che ha ancora tanto da dire al calcio. Ronaldo ha lasciato la Serie A dopo tre stagioni con la maglia della Juventus e tornerebbe nel massimo campionato italiano dopo appena un anno in Inghilterra.

Nelle ultime ore c’è anche un incredibile retroscena che vede un altro club molto intenzionato a prendere Cristiano Ronaldo, cioè l’Inter.

Un affare da 500mila euro

Un interesse però ormai datato; chi ha parlato infatti del campionissimo portoghese è un ex calciatore nerazzuro Luis Suarez, campione d’Europa con la Magica Inter di Helenio Herrera e pallone d’oro nel 1960. Il retroscena raccontato dal talento spagnolo ha dell’incredibile: “Cristiano Ronaldo giocavan in Primavera, andai a vederlo perché mi chiamo un amico portoghese. Aveva 17, fece delle cose belle e notai che tutti andavano a picchiarlo, significa che uno è bravo. Lo vidi di nuovo e capii che bisognava prenderlo. L’Inter però non spinse e aspettò, mandò anche Marco Branca a vederlo”.

“Quando l’Inter giocò con lo Sporting Ronaldo giocò 5 minuti e non bastò. Quand due anni dopo arrivò Oriali come dirigente mi disse di chiamare Jorge Mendes ma lo Sporting Lisbona aveva già un accordo con il Manchester United per giocare un amichevole e tutti dissero a Ferguson di prendere Ronaldo. L’Inter continuava ad aspettare, io dissi a Moratti di prenderlo e se non fosse esploso gli avrei ridato io i soldi, a quei tempi non costava niente, anche per 500mila euro lo prendevi, sarebbe stato un affare”.

Un retroscena veramente incredibile circa il passato di CR7, che è poi passato in Italia con la maglia della Juventus ma che avrebbe potuto vestire già molto tempo prima quella nerazzurra. Chissà se l’approdo del portoghese in nerazzurro avrebbe cambiato la sua incredibile carriera o anche qualche anno della storia dell’Inter. Sicuramente un’opportunità irripetibile che i meneghini non hanno sfruttato al meglio.