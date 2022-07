Felicità alle stelle per Cassano: lo scatto d’amore fa impazzire il web

Continua con estrema felicità l’estate d’amore della coppia formata da Antonio Cassano e Carolina Marcialis, così come dimostrato da una foto che ha subito fatto il giro del web.

Riflettori puntati sulla coppia formata da Carolina Marcialis ex calciatore Antonio Cassano, i quali attualmente si trovano in viaggio in alcune delle location più belle d’Italia, così come dimostrato dai vari racconti fatti attraverso la propria pagina Instagram rendendo partecipi anche i fan.

In particolar modo, a conquistare l’attenzione e l’affetto del popolo del web è stata una foto che recentemente Carolina Marcialis e condiviso nel suo profilo social ufficiale è diventata virale in men che non si dica.

Scatto d’amore per Antonio Cassano e la moglie

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare per l’attenzione del web in queste ore troviamo la coppia formata dall’ex calciatore Antonio Cassano e l’atleta Carolina Marcialis.

La coppia attualmente si trova in vacanza in una location stupenda in riva al mare, così come gli stessi hanno avuto modo di mostrare condividere sui social network. Non a caso, a lasciare senza parole il web stata la foto condivisa proprio dalla Marcialis in vista di un’occasione speciale per il marito.

La dedica della Marcialis incanta il web

A tenere banco del mondo del web in queste ore troviamo una bellissima foto che solo pochi giorni fa Carolina Marcialis ha voluto condividere con i propri fan, uno scatto che nell’immediato accantonati l’attenzione del web e che fa da sfondo ad una bellissima dedica d’amore che la pallavolista ha fatto al marito Antonio Cassano.

Facciamo riferimento ad una foto scattata durante le vacanze estive della coppia e condivisa sul web durante il compleanno di Antonio Cassano, racconto con stupore ed emozione dall’ex calciatore il college molto entusiasmo da parte dei fan della coppia similmente colpiti da gesto d’amore messo in atto da Carolina Marcialis durante, appunto, un’occasione speciale.