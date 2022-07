Carolina Stremare seducente in intimo: l’ex Miss Italia resta sempre la più bella

Carolina Stramare ancora una volta sconvolge il web mostrandosi in intimo attraverso la condivisione di una scatola di altissima tensione. Lo scatto è subito diventato virale sui social.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere l’ex Miss Italia spesso protagonista dell’attenzione dei media a seguito di un presunto flirt con il giocatore della Juventus Dusan Vlaovich, anche se cercato di smentire il gossip che non ha trovato così una reale.

In questo frangente Carolina Stramare ormai opinionista sportiva continua a tutto spiano la sua carriera in qualità di modella e social influencer, conquistando successo dietro l’altro così come è successo nel corso delle ultime ore.

Carolina Stramare seducente in intimo

Ancora una volta Carolina Stramare è riuscita a lasciare senza parole il web attraverso la pubblicazione di uno scatto giudicato ad altissima tensione. Una foto che ritrae l’ex Miss Italia bella e seducente come non mai… e mai vista prima d’ora.

La foto in questione è apparsa poche ore fa nella pagina ufficiale dell’ex Miss Italia, lasciando tutti i suoi fan e follower a bocca aperta, ammaliati dal fascino travolgente della Stramare.

L’ex Miss Italia sconvolge il web

La volta che faccio un riferimento e uno scatto realizzando nel 2021 e che Carolina Stramare ha deciso di mettere in evidenza ancora una volta nella sua pagina Instagram, riuscendo a sconvolgere i fan che avevano per certi versi dimenticato la bellissima immagine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare qui si mostra non indosso completino intimo nero caratterizzato da varie trasparenze e in grado di mettere in risalto tutte le curve del corpo dell’ex Miss Italia che, anni dopo aver conquistato la corona, continua a essere annoverata come una delle donne più belle della nazione e del panorama social… oltre che una delle ex reginette tra le più incantevoli della storia del famosissimo concorso di bellezza.