Conflitto Russia-Ucraina: incredibile posizione della FIFA per i calciatori in fuga

Prosegue senza sosta il conflitto in Ucraina per mano della Russia: la FIFA, a tal proposito, prende una storica decisione per i giocatori in fuga.

La FIFA prende una forte posizione: l’ente che regola il calcio internazionale, infatti, ha deciso di intervenire in merito al conflitto che sta andando in scena in Ucraina.

Il conflitto in Ucraina portato avanti dalla Russia non cenna a fermarsi: bombe continuano a cadere dal cielo e la paura è dilagante.

Tante persone stanno cercando di abbandonare il proprio Paese per cercare rifugio altrove, intraprendendo veri e propri cammini della speranza verso le Nazioni limitrofe.

Anche il mondo dello sport, con le dovute proporzioni, sta pagando questa situazione. Lampante l’esempio di Abramovich che, data la sua vicinanza a Putin, ha deciso di vendere il Chelsea con l’intenzione di donare il ricavato alle vittime di guerra. Anche la storia di Roberto De Zerbi e del suo staff ha tenuto i tifosi italiani con il fiato sospeso. L’ex Sassuolo, infatti, aveva inizialmente deciso di non abbandonare l’Ucraina per poi cambiare idea. Il suo racconto sulle prime bombe sganciate nella notte è stato da brividi.

Inoltre, sono molti i calciatori o i campionati che si sono mossi per sensibilizzare le persone su questo tema molto delicato: fra i più attivi c’è sicuramente Ruslan Malinovskyi, che sui social racconta quanto accade nella sua Nazione.

Altri giocatori, invece, stanno cercando di lasciare o hanno già lasciato i Paesi colpiti dalla guerra: su tutti, ci sono i brasiliani dello Shakhtar.

La FIFA, in queste ore, ha deciso di intervenire direttamente su questa situazione con un provvedimento storico.

Interviene la FIFA: provvedimento storico

Come anticipato, diversi calciatori stanno cercando di lasciare Russia ed Ucraina: alcuni di loro hanno già rescisso i propri contratti pur di scappare immediatamente.

A causa di questa situazione molto delicata, la FIFA ha deciso di intervenire stilando un nuovo regolamento per i diritti dei professionisti in questi due Paesi.

LEGGI ANCHE -> Antonio Conte incredibile ritorno al passato! La confessione sorprendente: “Sono venuti a casa mia”

Tramite una nota ufficiale, la FIFA ha annunciato una modifica temporanea all’interno del regolamento sui trasferimenti di calciatori e allenatori stranieri che hanno un contratto in Ucraina e Russia.

Grazie a questo provvedimento, i professionisti potranno rescindere unilateralmente i propri accordi entro il 10 marzo fino al termine della stagione.

LEGGI ANCHE -> La drammatica confessione di Shevchenko: il video shock commuove tutti

Inoltre, sarà concesso di firmare un nuovo contratto anche a mercato chiuso, purché ciò avvenga entro il 7 aprile al fine di tutelare l’integrità delle competizioni. Un club potrà accogliere al massimo due calciatori svincolati da club russi o ucraini.

Infine, la FIFA ha ribadito la propria condanna nei confronti dell’invasione della Russia sul territorio ucraino e dell’uso della forza.