I Beckham dalla parte dell’Ucraina: il messaggi di Victoria per la Festa della Donna

Il mondo dello sport ha deciso di scendere in campo e commentare cosa sta succedendo in Ucraina a seguito della guerra avviata dalla Russia, così come ha deciso di fare anche la moglie di David Beckham attraverso la pubblicazione di un lungo post arrivato il giorno della Festa della Donna.

Sono settimane davvero difficili per il popolo ucraino e per il mondo che guarda con il fiato sospeso ciò che sta accadendo a seguito della guerra fortemente voluta da Vladimir Putin. Giorni di scempio, orrore e morte… a cadere non sono soltanto i soldati russi ma numerosi, troppi, militari ucraini e civili. Una battaglia senza esclusione di colpi e durante la quale numerose donne hanno deciso di arruolarsi come soldati volontari per difendere la propria patria, mentre tante altre sono già in fuga insieme ai loro figli e familiari per cercare un posto più sicuro dove proteggersi.

Oggi il pensiero di Victoria Beckham è rivolto proprio alle donne ucraine, al loro coraggio e la voglia di vivere e sopravvivere.

I Beckham dalla parte dell’ucraina

Recentemente David Beckham ha deciso di pubblicare nella sua pagina Instagram alcune delle immagini più significative e allo stesso tempo terrificanti che raccontano la guerra in Ucraina.

L’ex calciatore si è detto devastato bella situazione terrificante che si sta verificando in questi giorni in ogni singola città della nazione, il tutto a seguito di una battaglia voluta da chi non fa eccezioni nemmeno davanti ai bambini, vittime in egual modo degli adulti che tentano di difenderli facendo anche da scudo umano.

Un messaggio seguito anche da una lunga lettera pubblicata da Victoria Beckham in occasione della Festa delle Donne, parole che non si dica hanno fatto il giro del web.

Victoria Beckham: il messaggio di coraggio

I riflettori del web sono puntati sulla famiglia Beckham dato che ognuno di loro ha deciso di scendere in campo al fine di trovare quanti più aiuti possibili, al fine di essere dalla parte di ogni singola persona che cerca di sopravvivere in questa guerra devastante, invocando allo stesso tempo la pace è la fine di un’azione atroce che sta facendo vittime su vittime.

Victoria Beckham ha deciso di fare da eco ai messaggi pubblicati dal marito e insieme all’hashtag International women’s day, anche lei scende in campo pubblicando il seguente messaggio: “Questa Festa della Donna Voglio cogliere oggi l’occasione per sostenere le donne e i bambini che in questo momento hanno più bisogno del nostro sostegno, quelli colpiti dalla devastante guerra in Ucraina. Sulle mi e storie di oggi condivido alcune organizzazioni che stanno fornendo aiuto e sostegno cruciale alle persone colpite”.