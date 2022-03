Antonio Conte incredibile ritorno al passato! La confessione sorprendente: “Sono venuti a casa mia”

Con grandissimo stupore, Antonio Conte e l’Inter potrebbero presto incrociarsi nuovamente: l’allenatore ha raccontato un episodio clamoroso che ha spiazzato l’ambiente nerazzurro, da non credere!

Conte e l’Inter stanno per trovarsi nuovamente: l’attuale allenatore del Tottenham e i nerazzurri, infatti, non hanno mai smesso anche a distanza di strizzarsi l’occhio per un motivo o per un altro. Quello che è emerso però ha davvero dell’incredibile, un dettaglio che nessuno conosceva prima d’ora.

Antonio Conte e l’Inter sono destinati a ritrovarsi. L’attuale allenatore del Tottenham ha vissuto due stagioni molto intense alla guida dei nerazzurri, con una finale di Europa League disputata e un campionato vinto da grande protagonista. L’ex CT della Nazionale ha conquistato il cuore dei tifosi grazie ad un trofeo che mancava da 11 anni: il giorno del suo addio, infatti, diversi supporter interisti sono rimasti scioccati.

Dopo quel giorno, la società ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione: panchina ad Inzaghi, addio ad Hakimi e Lukaku. Un’estate ricca di colpi di scena, che però non ha colpito più di troppo la squadra, che ad ora è in piena lotta per lo scudetto. L’impatto, tuttavia, non è trascurabile, visto che in questi giorni, un anno fa, il divario in classifica con le inseguitrici era molto più ampio.

Ciononostante, l’ombra di Conte continua ad aleggiare sopra la sponda nerazzurra del Naviglio: l’Inter e il suo ex allenatore stanno per incrociarsi nuovamente.

Conte e l’Inter, le parole del tecnico spiazzano i tifosi

Il suo passaggio all’Inter avvenuto nell’estate del 2019 ha sorpreso molte persone, soprattutto a causa del suo passato a forti tinte bianconere. Tuttavia, l’allenatore non ha mai nascosto la sua etica di professionista: una volta ingaggiato, diventa il primo tifoso della sua squadra.

LEGGI ANCHE -> Colpaccio Barcellona: grande delusione in serie A, Inter e Roma perdono sul campo

Il feeling fra Conte e i nerazzurri è stato subito fortissimo, anche se caratterizzato da alti e bassi. Al termine della prima stagione, infatti, la separazione sembrava inevitabile. Solo il famoso incontro andato in scena a Villa Bellini ha appianato le divergenze e ha gettato le basi per la seconda vincente stagione che, comunque, si è conclusa con l’addio.

In estate ha detto “no” al Tottenham, ma pochi mesi dopo si è ritrovato comunque alla guida del club londinese dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo. L’avvio, in questo caso, è stato più arduo a causa di alcune difficoltà riscontrate e non previste.

Su tutte, la strategia sul mercato opposta al pensiero dell’allenatore: lui vuole giocatori pronti e vincenti, ma ha ricevuto due giovani da formare (anche se Kulusevski ha avuto un ottimo impatto).

In conferenza stampa è tornato sul suo passato nerazzurro: “Quando l’Inter è venuta a casa mia per ingaggiarmi, mi ha chiesto di vincere in due anni e mi ha dato la possibilità di fare ciò che volevo. In due anni abbiamo vinto lo scudetto e ora l’Inter è una delle migliori squadre d’Italia. La situazione che ho trovato al Tottenham è completamente diversa”.

Qualcosa fra Conte e gli Spurs, dunque, scricchiola, anche se spesso l’allenatore ha usato toni simili per dare una scossa all’ambiente.

Ciononostante, è pronto un faccia a faccia con i nerazzurri.

Obiettivi comuni: Conte e l’Inter si ritrovano

Conte e l’Inter potrebbero presto trovarsi faccia a faccia. Questa volta, però, non per parlare della panchina, perché i nerazzurri sono molto contenti di Inzaghi.

L’argomento, questa volta, sarebbe il calciomercato. L’ex nerazzurro infatti, ha messo nel mirino un obiettivo del suo club precedente ed un suo fedelissimo della sua avventura interista.

LEGGI ANCHE -> Inter – Il post social di Vidal svela un dettaglio sorprendente: la notizia è incredibile!

Il riferimento è a Bremer e De Vrij: il primo è la priorità assoluta dell’Inter, che potrebbe salutare l’olandese che ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è lontano dal rinnovo.

Conte li accoglierebbe entrambi volentieri, soprattutto il suo ex calciatore: i nerazzurri, per lui, chiederebbero €20/25 milioni, che servirebbero per investire sul numero 3 del Torino.

Potrebbe dunque nascere un vero e proprio intreccio di mercato. Ad ora, l’Inter è in forte vantaggio per Bremer (ha già parlato con l’agente), il che spingerebbe De Vrij fra le braccia di Conte. Tuttavia, è ancora abbastanza presto per parlare di trattative avanzate: i nerazzurri e il Tottenham potrebbero darsi battaglia.