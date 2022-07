Conte massacra i suoi calciatori: la risposta è brutale, immagini shock

Conte massacra i suoi calciatori. Risposta brutale e immagini shock, ecco cosa è successo.

Siamo ormai entrati in una fase molto importante della pre-season, caratterizzata dalla ripresa degli allenamenti a pieno regime dopo che anche i giocatori impegnati con le proprie Nazionali abbiano fatto rientro presso i rispettivi centri tecnici. In Italia, così come all’estero, i primi allenamenti sono iniziati a luglio ma si entrerà adesso nel cuore del momento di preparazione alla prossima stagione.

Molte squadre sono già andate in ritiro, in giro per l’Europa e per il mondo. C’è poi chi come il Napoli è rimasto in Italia ma anche chi, come la Roma di Mourinho, farà scalo in Portogallo, terra natia dello Special One, per affrontare diverse amichevoli che permettano ai giallorossi di mettere minuti nelle gambe e familiarizzare nuovamente con ritmi più agonistici.

Parallelamente al proseguimento imperterrito del lavoro delle dirigenze, dunque, allenatori, staff e giocatori iniziano a curare gli aspetti tecnico-tattici nonché atletici, alla luce di una stagione che sarà diversa dalle altre a causa della presenza della competizione Fifa per eccellenza, il Mondiale.

A novembre ci sarà infatti la nota e tanto attesa manifestazione intercontinentale che, come purtroppo sappiamo, non vedrà coinvolta la nostra Nazionale. Questo ci proietterà, dunque, in una stagione in cui ci sarà il congedo del campionato tra novembre e gennaio e dove saranno necessari plurimi accorgimenti al fine di ben interfacciarsi con un percorso che avrà un’impostazione totalmente diversa.

Conte senza pietà: calciatori massacrati, ecco cosa è successo

Come si legge nel titolo, l’articolo seguente non intende però soffermarsi su una squadra del nostro campionato quanto, piuttosto, sul Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, vecchie conoscenze della Serie A e, in particolar modo, di Juventus e Inter, grazie alle quali gli Spurs sono letteralmente rinati in seguito ad un periodo non proprio facilissimo.

Il must del mister leccese sarà quello di continuare a far crescere la rosa inglese, visibilmente migliorata dopo il suo approdo e adesso necessitante di ulteriori migliorie che ben aiutino l’ex Juve a fare ancora meglio in vista di una stagione in cui a Londra cercheranno di insidiare con maggiore vigore le superpotenze del Manchester City e del Liverpool.

Conte e l’esercizio massacrante: ecco il video SHOCK

Mentre Paratici ha messo fin qui a segno plurimi colpi, frutto del suo ingegno nonché della sinergia con Antonio, quest’ultimo si sta adesso soffermando sulla preparazione dei propri giocatori, attualmente in ritiro nella patria di uno degli elementi più talentuosi dello scacchiere, Son. Come emerso da alcuni video giunti dai canali ufficiali del club, gli esercizi scelti da Conte sono a dir poco intensi e ricordano per certi versi quelli ormai noti e storici di mister Zeman.

Sia ben chiaro, non ci sono gradoni o metodi ormai anacronistici come quelli utilizzati dal boemo ma in una delle tante pubblicazioni circolate in rete, si vede come diversi giocatori del Tottenham si accascino al suolo per riposare, sfiniti, in seguito all’esercizio delle 42 ripetute a tutto campo. Di seguito il video, all’interno del quale si vede la su nominata ala di Conte essere aiutata da Herry Kane, stanco ma visibilmente meno provato dell’amico e collega di reparto, da anni grande supporto offensivo per il centravanti inglese.