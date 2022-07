Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: cosa c’è di vero nella crisi del loro rapporto?

I riflettori del web tornano a essere concentrati sulla coppia formata da Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: la crisi è stata definitivamente archiviata?

La passata stagione invernale è stata caratterizzata dal gossip che ha tradotto la coppia formata da Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. In particolar modo si è fatto riferimento ad un possibile addio definitivo da parte della coppia o comunque una crisi che abbia travolto totalmente il loro rapporto, ma cosa c’è di vero dietro il gossip?

Nonostante la diffusione di notizie sul conto della famosa coppia, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo non rilasciando alcun tipo di dichiarazione in merito. Il tutto, comunque sia, non finisce qui.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon dove eravamo rimasti?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, inverno appena trascorso non è stato semplice da vivere per Gigi Buffon e di Ilaria D’Amico, travolti dal gossip ed è una crisi matrimoniale della quale nessuno conosce i dettagli.

Numerosi magazine avevano dato per certo la fine del loro legame, ma quanto pare dopo l’addio ufficiale tra Ilary Blasi e Francesco Totti quello relativo al portiere e alla giornalista sportiva non è da aggiungere all’elenco degli scoop dell’estate.

Cosa c’è di vero nella crisi Buffon D’Amico?

I rumors riguardante la crisi nella storia d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, sono stati messi decentemente a tacere dalla pubblicazione di alcune immagini che hanno ritratto della coppia insieme in giro per le vie di Venezia.

A pubblicare a le immagini in questione è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi, documentando così un weekend allegro che la coppia si è concessa in una bellissima città come quella di Venezia e che segnano così l’effettiva ripartenza in un rapporto che comunque sia nei mesi scorsi è stato questa natura prova.