Alessandro Del Piero scatenato davanti in video: ecco cosa è successo con la moglie Sonia

Alessandro Del Piero nel corso degli anni è diventato uno dei personaggi più chiacchierati e amati anche dal popolo dei social network, motivo per cui a far discutere in queste ore troviamo un video che mostra l’ex calciatore così come mai visto prima d’ora.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere l’ex calciatore della Juventus mettersi in gioco sotto diversi molteplici progetti lavorativi che lo vedono impegnato nella veste di imprenditore, ristoratore e anche social start. La nuova vita di Alessandro Del Piero in America procede così tanto a gonfie vele tanto da essersi accaparrato un posto in prima fila durante uno dei matrimoni più centinati dell’estate 2022, ovvero quello tra Britney Spears e il suo nuovo compagno.

In questo frangente, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo anche un video realizzato recentemente nel cuore di Saint Tropez dove l’ex calciatore attualmente si trova insieme alla moglie.

Alessandro Del Piero scatenato come non mai

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del livello di questi ultimi giorni troviamo un video condiviso e poi social network che ha subito fatto in giro dei media. Facciamo riferimento a un filmato realizzato in una discoteca di Saint Tropez dove Alessandro Del Piero si è recato insieme alla moglie Sonia Amoruso.

Il video in questione è diventato virale in men che non si dica, calcando così la cresta dell’onda e diventando gente di discussione tra i fan che hanno visto l’ex calciatore sotto una luce diversa.

Il video di Del Piero diventa subito virale sui social

Nel video cui siamo riferimento, dunque, è possibile vedere Alessandro Del Piero divertita e felice al fianco della moglie Sonia Amoruso durante una Lega serata trascorsa in compagnia di veri amici.

L’ex calciatore della Juventus non riesce a trattenere l’entusiasmo e né tantomeno di divertimento scatenandosi davanti la telecamera e dei cellulari per poi condividere il video che è diventato virale in pochissime ore… un filmato che ha permesso ad Alessandro Del Piero di aprire una finestra sulla propria vita privata e sulla spensieratezza di una vacanza in una delle location più belle del mondo.