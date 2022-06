Cristiano Ronaldo e Messi, spunta il clamoroso scenario che potrebbe portare ad un epilogo a dir poco inaspettato.

Sono giorni di grande fermento in casa Roma, complici le suggestioni e i rumors relativi a Cristiano Ronaldo che hanno cristallizzato la Capitale in un momento di speranzosa attesa ma anche di cauta incredulità finalizzata ad evitare beffarde delusioni come troppe volte accaduto in passato.

L’approdo di Ronaldo alla corte di Mourinho avrebbe del clamoroso ma è giusto evidenziare come il nome del campionissimo portoghese attualmente stia suscitando tantissima attenzione in tutta Europa e di certo non solo al club dei Friedkin.

In questi giorni si era parlato e discusso anche della possibilità di assistere al ritorno di CR7 alla corte juventina, complice l’ingerenza di un Jorge Mendes vantante grandi diplomazie e amicizie non solo con Pinto e José del mondo Roma ma anche con quell’enviroment sabaudo presso il quale favorì l’approdo quasi quattro anni fa.

Cristiano Ronaldo e Messi, scambio clamoroso: i dettagli

Di Ronaldo alla Juventus gli addetti ai lavori hanno parlato ma non è ancora chiaro, ad oggi, se ci siano i presupposti per assistere ad una fumata bianca. Fin qui, abbiamo assistito al diffondersi unicamente di suggestioni e indiscrezioni, fondate su voci più e meno concrete ma sulla consapevolezza che il campionissimo con il numero 7 difficilmente resterà a Manchester.

Al di là del non felicissimo rapporto con il nuovo tecnico dei Red Devils, Ten Hag, Ronaldo ha intenzione di lasciare una squadra che attualmente non conferisce lui la possibilità di giocare la Champions League. Sarebbe bastato questo inizialmente a spegnere le voci sulla Roma, vincitrice della Conference ma non qualificatasi, proprio come gli inglesi, per la massima competizione continentale Uefa.

La svolta potrebbe però arrivare nelle prossime ore e al termine di una trattativa che supererebbe i limiti del parossismo. Secondo “ElNacional.cat“, infatti, Cristiano avrebbe chiesto a Mendes di sondare nuovi terreni e, tra questi, una certa fertilità sarebbe stato trovato in quello del PSG. Il portale iberico evidenzia come la trattativa potrebbe essere imbastita su uno scambio coinvolgente il campionissimo brasiliano, Neymar.

In uscita dal club francese, l’ex Barcellona era stato accostato anche alla Juventus ma potrebbe adesso divenire clamorosa pedina di baratto per una trattativa che avrebbe quasi del fantascientifico. Soprattutto alla luce di quelle che sarebbero le conseguenze: vedere Ronaldo giocare nella stessa squadra di Messi!