Nuovo amore per Nicolò Zaniolo: chi è la donna che ha conquistato il calciatore della Roma?

Nicolò Zaniolo è stato uno dei personaggi dello sport tra i più commentati degli ultimi anni, il tutto a seguito del gossip che l’ha travolto nel momento in cui è venuto al mondo il suo unico figlio… ma oggi troviamo il calciatore con affianco colei che sembra essere la sua nuova fiamma.

Il mondo del calcio negli ultimi anni ha fornito numerosi spunti di gossip e racconti vari fatti dai magazine di cronaca rosa, così come successo per Nicolò Zaniolo che ha visto la sua storia raccontata da molteplici giornali e che recentemente sembrerebbe essere giunta al lieto fine. Così come confermato anche da alcune immagini che ritraggono il calciatore insieme al figlio ha avuto dall’ex fidanzata Sara Scaperrotta.

A tenere banco nel mondo del web troviamo le foto che ritraggono Nicolò Zaniolo al fianco della nuova presunta fidanzata… ecco di chi si tratta.

Nuovo amore per Nicolò Zaniolo

Ebbene sì l’attenzione del web torna a concentrarsi nuovamente su Nicolò Zaniolo che sta vivendo la sua estate di relax dopo aver salutato il campionato di serie e i compagni della Roma.

Recentemente, inoltre, il calciatore è stato avvistato in vacanza con alcuni amici tra i quali anche Federico Chiesa, intenti ad approfittare dei giorni di relax per trascorrere il loro tempo al mare e nel caso di Nicolò Zaniolo anche in dolcissima compagnia. Non a a caso per lui si parla già di nuovo amore.

Chi ha rapito il cuore dell’attaccante?

A lanciare lo scoop nel corso di queste ultime ore è stato il magazine diretto da Alfonso Signorini, ovvero il settimanale Chi. Nel magazine in questione è possibile leggere alcune notizie che riguardano Nicolò Zaniolo e anche la nuova presunta fiamma insieme alla quale si è trascorrendo la sua estate.

In particolar modo, ecco che nell’articolo in questione viene menzionato anche il nome della presunta fiamma del calciatore della Roma: “Si chiama Kejdis Bardhi, fa la parrucchiera (il suo salone di bellezza è a Terni), è specializzata nel balayage, ama leggere le poesie. E di sicuro Kejdis ha destato l’interesse del “sirenetto” Zaniolo. Tanto che lui non perde un secondo per starle vicino: si mette a prendere i lsole al suo fianco, improvvisa un balletto con lei, ci scambia chiacchiere, sorrisi e occhiate, anche maliziose, su quanto il bikini evidenzi il fisico da urlo della ragazza”.