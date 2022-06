Tormentone Ronaldo, conferma ufficiale sul grande ritorno: tifosi impazziti

Tormentone Ronaldo, le dichiarazioni ufficiali giunte in questi minuti hanno letteralmente fatto impazzire i tifosi. A seguire l’estratto.

Di Cristiano Ronaldo si parla ormai da più di dieci anni, grazie a quelle indubbie e innate qualità felicemente plasmate da una stacanovista perseveranza che hanno consacrato l’iconico numero 7 come uno dei giocatori più forti al mondo. Se a ciò si aggiungono le dispute circa la maggiore importanza tra il portoghese e “l’alieno” Lionel Messi, si comprende bene il perché del continuo rimbalzare del nome del campionissimo.

Più che intelligente e bravo nel costruire intorno a sé un’emblema nonché una ricchissima industria, Cristiano ha dimostrato in questi anni di avere grandiose capacità imprenditoriali, coadiuvate dalla notorietà del suo nome, ad oggi vero e proprio brand, e a investire in svariati settori anche ben lontani da quello unicamente calcistico.

Basti pensare alla sua reiterata presenza in quel di Dubai, divenuta non solo sede di vacanze ma anche di nobili meeting con investitori e gruppi qatarioti, passando per l’apertura della sua catena di alberghi o dell’istituto specializzato in trapianto di capelli. Quello seguente non vuole però essere un approfondimento sul Cristiano extracalcistico, quanto, piuttosto, il resoconto di alcune dichiarazioni arrivate da poco e che hanno lasciato intendere come il futuro di CR7 possa essere fatto di clamorosi colpi di scena.

Tormentone Ronaldo, l’annuncio che fa impazzire i tifosi

Dopo aver salutato la Juventus sul gong finale dello scorso calciomercato, il portoghese ha fatto rientro in quella Manchester dei Red Devils presso la quale è sbocciato definitivamente da ragazzo prima dell’approdo da marziano nella squadra galattica per eccellenza, il Real Madrid.

A solo un anno di distanza dal rientro in Premier League, però, l’avventura di CR7 potrebbe essere già terminata con la casacca dello United. Complice la mancata qualificazione in Champions League e l’arrivo del nuovo mister, Erik Ten-Hag, tante cose sono cambiate. L’ex Ajax sembra non voler puntare su di lui e lo stesso campionissimo figurerebbe come intenzionato a cambiare aria. In questi giorni si è detto dell’interesse del Chelsea o della possibilità di vederlo tornare alla Juventus.

Rumors e indiscrezioni hanno però interessato soprattutto quella Roma di José Mourinho intorno alla quale sono nate suggestioni e ricostruzioni non sempre fondate. Alle diverse pretendenti fin qui citate, si aggiunga però anche lo Sporting Lisbona, presso il quale Cristiano ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo calcistico europeo.

Il club iberico non sembra attualmente vantare le possibilità per assecondare le pretese del suo pupillo ma il direttore sportivo, Hugo Viana, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni a Sky Sport, così esprimendosi.

“Ronaldo allo Sporting Lisbona? Non si sa mai, può scegliere lui benissimo dove andare. Penso che attualmente non ci siano i presupposti per una fumata bianca, ma non si sa mai. Può decidere dove vuole andare, ma non conosciamo attualmente le sue intenzioni e il futuro”.