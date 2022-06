Juventus, doppio addio bianconero e grande tesoretto per Agnelli. In attesa di Di Maria e Pogba, Cherubini si occupa anche delle uscite.

Abbiamo fin qui parlato del mondo Juventus rivolgendo la nostra attenzione alle entrate, trascinati e coinvolti dall’importanza dei nomi accostati al mondo bianconero in queste settimane e destinati a catalizzare ulteriormente rumors e attenzioni anche in vista del prossimo futuro.

Oltre che ad un vero e proprio dominio patriottico durato circa dieci anni, il club di Agnelli si è in passato distinto anche per essere un vero e proprio re in ambito del mercato, come evidenziato da alcune grandiose operazioni concluse dall’attuale ds dell’Inter, Beppe Marotta. Basti pensare alle predazioni ai danni delle allora rivali Roma e Napoli con Pjanic e Higuain, ma anche ai vari Chiesa, Vlahovic o Alex Sandro, giusto per fare qualche nome.

Da qualche tempo a questa parte, però, abbiamo assistito ad una netta inflessione del modus operandi degli addetti ai lavori, alla luce delle universali difficoltà vissute in seguito alla pandemia e, soprattutto, di diverse operazioni mal riuscite il cui impatto a livello finanziario è percepito ancor tutt’oggi.

Juventus, doppia cessione da 50 milioni di euro: Cherubini gongola

Senza tornare troppo al passato, ci limitiamo qui a evidenziare come in casa Juventus ci sia grande voglia di tornare pian piano ai livelli di un tempo, con la consapevolezza della necessità di un lavoro ponderato e calibrato nel tempo e che eviti passi falsi.

I bianconeri non possono più godere delle disponibilità di un tempo anche a causa della doppia operazione invernale Vlahovic-Zakaria che ha comportato esborsi di certo non esigui. Come in inverno, però, anche in queste settimane Cherubini potrà lavorare al fine di creare il giusto equilibrio tra entrate e uscite.

Dusan e Denis, come ricorderete, arrivarono solamente in seguito alla doppia cessione di Kulusevski e Bentancur al Tottenham di Antonio Conte. In attesa, quindi, delle sperate fumate bianche per Pogba e Di Maria, dunque, a Via Druento si sta cercando di comprendere anche come sfoltire la rosa, epurandola da chi non sia più utile e, soprattutto, cercando di concretizzare importanti entrate.

Su tal fronte, arrivano importanti aggiornamenti da Calciomercato.com, a detta del quale nel prossimo futuro potrebbe esserci una doppia cessione. Questa interessa Luca Pellegrini e Weston McKennie.

Il terzino della Roma arrivò nell’estate 2019, coinvolto nell’operazione Spinazzola e non ha fin qui dimostrato di aver toccato gli alti livelli che le importanti aspettative costruitegli intorno sembravano permettergli di poter raggiungere.

Non negativo ma comunque meno felice del previsto anche l’operato del centrocampista americano, prelevato dallo Schalke 04 e potenzialmente cedibile tra i 30 e i 35 milioni di euro. Questi, unitamente, ai 10-15 ricavabili dall’uscita di Luca porterebbero una “linfa” di circa 50 milioni di euro tutt’altro che snobbabile alle casse di una società che dovrà chiudere almeno tre colpi in entrata.