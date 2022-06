Wanda Nara sola senza Mauro Icardi: ancora crisi profonda?

Nuova crisi in arrivo per Wanda Nara e Mauro Icardi? L’influenza era procuratrice sportiva e tornata a casa senza il marito. Ecco cosa sta succedendo in questi ultimi giorni.

La coppia formata da Mauro Icardi quando è nata torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media a seguito di nuovo rumors che ha investito il loro matrimonio, dato che molti magazine fanno riferimento ad una crisi che potrebbe essersi ripresentata per la coppia in queste settimane.

Nei giorni scorsi a catturare l’attenzione dei media e stata Wanda Nara che ha condiviso nella sua pagina Instagram alcune foto che la ritraggono in Italia, ma senza la compagnia di Mauro Icardi.

Ancora crisi per Wanda Nara e Mauro Icardi?

Da qualche settimana a questa parte la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi è stata impegnata in alcune vacanze insieme ai loro figli, così come la stessa influencer ha avuto modo di raccontare condividendo nella sua pagina ufficiale varie foto e video.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo una breve sosta realizzata da Wanda Nara in Italia, insieme alla sua famiglia in attesa probabilmente di mettere in atto qualche impegno lavorativo. A far discutere ai fan però era assenza di Mauro ritardi tanto da far riferimento ad una possibile crisi tra i due.

Wanda Nara da sole in vacanza

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, attualmente Wanda Nara si trova sul lago di Como in compagnia dei figli ma non del marito di Mauro Icardi, o almeno così sembrerebbe osservando molto attentamente le foto che ho condiviso nel suo ultimo post.

Vari magazine di gossip hanno già fatto riferimento ad una possibile nuova crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma più semplicemente l’influencer voi attualmente si troverebbe in Italia per adempiere ad alcuni impegni di lavoro che momentaneamente restano super misteriosi.