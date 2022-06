Dybala all’Inter, arriva l’annuncio ufficiale che fa finalmente chiarezza su una delle questioni più dibattute di questo periodo. Di seguito gli aggiornamenti principali.

Da quando l’argentino ha fatto sapere di non essere prossimo al rinnovo con la Juventus sono state tante le squadre interessatesi alla sua situazione, soprattutto alla luce di una condizione contrattuale che attualmente permette a qualsiasi club di ambire al suo ingaggio senza esborso alcuno nelle casse della Vecchia Signora, non più detentrice del suo cartellino.

Qualche segnale di avviso e di pericolo si era avuto già a dicembre quando, nonostante le dichiarazioni positive di entrambe le parti, il rinnovo contrattuale tardava ad arrivare. Fino alla fine dell’inverno sembravano esserci tutti i presupposti per assistere ad un prolungamento di un matrimonio fortemente voluto da entrambe le parti. Le richieste troppo alte di Dybala e il gran gap di vedute rispetto ad Arrivabene e colleghi ha poi portato ad una naturale interruzione dei dialoghi prima e della trattativa poi.

Da quel momento, sono state tante le voci a susseguirsi e non solo nei termini riguardanti le pretendenti all’ingaggio de La Joya. La delusione e le proteste del mondo bianconero, già reduce da un momento tutt’altro che brillante hanno iniziato a toccare una dirigenza già rea di tanti errori e finita nell’occhio del ciclone per aver perduto uno degli elementi più forti e rappresentativi del recente passato.

Inter, arriva l’annuncio ufficiale su Paulo Dybala

I primi rumors hanno iniziato a interessare la Roma di Mourinho, complice quel sorridente scambio di battute tra l’ormai ex 10 della Juventus e José in occasione della famosa e tristemente nota (per i romanisti) gara dello scorso gennaio. Ad oggi, però, non sembrano esserci i presupposti per assistere al passaggio del sudamericano alla corte dello Special One, complici non solo le elevate richieste ma anche la mancata qualificazione in Champions League dei giallorossi.

Dybala vuole invece disputare la massima competizione nazionale e da qualche giorno si sarebbe detto convinto a dire di sì, nonostante le reiterate richieste dei tifosi di non sposare la causa nerazzurra di Inzaghi e dell’altro grande ex, Beppe Marotta. Proprio quest’ultimo si è recentemente espresso sulla questione. Di seguito l’estratto delle sue parole rilasciate a Calciomercato.com.

Io e la società tutta stiamo lavorando al fine di riuscire ad allestire una squadra che sia molto competitiva e degna di chiamarsi Inter. Il lavoro mio, di Ausilio e di Baccin verte tutto sul chiudere tutto entro il mese di giugno, perché vogliamo mettere a disposizione di Simone Inzaghi la miglior squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concetto di sostenibilità che dobbiamo sempre tenere in mente per il bene del club”.