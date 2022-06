Milan – La lunga attesa rischia di far saltare l’obiettivo di mercato: che delusione!

Il Milan di Stefano Pioli, neocampione d’Italia, lavora per confermarsi anche la prossima stagione ai vertici in Italia. Maldini e Massara stanno pianificando una grande campagna acquisti, ma un imprevisto rischia di far saltare tutto.

I due dirigenti lavorano giorno e notte per cercare di chiudere i colpi da regalare al tecnico.

Una delle trattative imbastite dai rossoneri, però, rischia di saltare per un’attesa che inizia a diventare lunga.

Quasi fatta per Origi, obiettivo Renato Sanches e sogno Zaniolo

Sono giorni intensi per Paolo Maldini e Frederic Massara impegnati nelle tante trattative di mercato. Da qualche mese i due dirigenti del diavolo avevano intavolato la trattativa per portare a Milano Divock Origi. Il belga gradisce formula e destinazione e per la fumata bianca pare manchi davvero poco. Un altro rinforzo che il Milan può concretamente portare a casa è Renato Sanches del Lille. Il portoghese andrebbe a rimpiazzare Franck Kessié e da tempo ha detto sì al Milan. Rossoneri e francesi ragionano su cifre e formule. Il contratto in scadenza nel 2023 del centrocampista gioca in favore del Milan che, così, potrà risparmiare sull’accordo per il cartellino.

Negli ultimi giorni si sono susseguite anche le voci di un clamoroso trasferimento dalla Roma al Milan di Nicolò Zaniolo. Pare che nella trattativa, oltre ad un conguaglio economico, possa essere inserito il croato Ante Rebic, scavalcato nelle gerarchie dopo un rendimento non esaltante durante la stagione anche a causa degli infortuni.

Sembrava vicinissimo e ora rischia di saltare, il Milan osserva gli sviluppi

Altra trattativa che coinvolge i rossoneri è quella riguardante l’acquisto di un centrale di difesa. Con Kjaer indisponibile per tutta la stagione causa infortunio al ginocchio, la retroguardia rossonera si è dimostrata numericamente corta. Con l’addio sempre più probabile di Romagnoli, il Milan deve intervenire necessariamente per rimpinguare il reparto. Da tempo piace l’olandese del Lille, Sven Botman.

Il classe 2000 è deciso a lasciare il Lille per fare uno step nella sua carriera. Ha messo il Milan in cima alle sue preferenze e avrebbe già un accordo di massima con i rossoneri. Quello che stenta ad arrivare è la stretta tra le due società su cifre e modalità di trasferimento che, dopo mesi, non è ancora arrivata.

Per questo, Botman inizia a guardarsi intorno con alcuni club inglesi sulle sue tracce. Se il centrale olandese aveva risposto negativamente ad un eventuale trasferimento all’ambizioso Newcastle, lo stesso non lo si può assicurare verso le due nuove pretendenti: il Tottenham e il Manchester United. Il continuo aspettare che la trattativa tra Milan e Lille si sblocchi potrebbe portare Botman a virare su un’altra squadra con red devils e spurs che rappresenterebbero comunque destinazioni gradite, visti gli obiettivi e il blasone dei due team.