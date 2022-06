Elisabetta Canalis sembra essersi fatta influenzare dalla nuova modo in cui non si indossa il reggiseno. Ecco la foto pubblicata sui social.

Elisabetta Canalis è una showgirl e attrice che è rimasta nel cuore di tutti i tifosi di calcio per via della sua bellezza e della sua semplicità anche dopo la storia con Bobo Vieri.

La donna e l’ex calciatore sono stati assieme per molti anni nel periodo in cui la Canalis è stata Velina sul bancone del tg satirico Striscia la Notizia al fianco di Maddalena Corvaglia, ma i due si sono lasciati per via dei numerosi tradimenti da parte di lui.

Elisabetta Canalis senza reggiseno

Elisabetta e Bobo, come rivelato dallo stesso calciatore nel suo libro autobiografico, Chiamatemi Bomber, si sono conosciuti grazie ad Enzo Iacchetti che gliel’aveva passata al telefono e ammette di avergliene fatte passare tanto a tal punto che la donna, esasperata gli ha raschiato la sua Porsche Cayenne con un paio di chiavi.

Nata a Sassari nel 1978, la Canalis comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo diventando una valletta dell’edizione 1999 del Telegatto e apparendo in alcuni spot pubblicitari dei cioccolatini M&M’s.

Ma il successo vero e proprio avviene nel 2002 quando assieme alla Corvaglia forma la coppia delle Veline di Striscia la Notizia posando anche per un calendario sexy a tal punto che ancora oggi viene definita insieme alla collega la velina per eccezione.

Dopo l’esperienza al tg satirico, debutta come attrice nella serie tv Carabinieri per poi recitare in alcuni cinepanettoni e nella sit-com Love Bugs sostituendo Michelle Hunziker al fianco di Emilio Solfrizzi.

Nel 2011 diventa valletta assieme a Belen Rodriguez del Festival di Sanremo nell’edizione vinta da Roberto Vecchioni con il brano Chiamami Ancora Amore e prende parte all’edizione statunitense del programma Ballando con le Stelle.

La scelta dell’ex Velina

Diventa famosa all’estero peri via della sua relazione con l’attore internazionale George Clooney durata appena due anni a cui segue un matrimonio con Brian Perri chirurgo con cui è attualmente sposata e da cui ha avuto una figlia chiamata Skyler.

In un ultimo post pubblicato dalla Canalis sui social si può notare come, con Portofino sullo sfondo, l’ex velina sfoggia il suo fisico con un abito molto aderente senza indossare il reggiseno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La donna sembra aver aderito al movimento No Bra che ha preso piede durante il lockdown del 2020 e prevede l’assenza del reggiseno per avere un modo più libero e comodo di indossare gli abiti avendo una diversa libertà di movimento.