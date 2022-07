Juventus, l’accusa è delle più dure. “Da mandare a casa subito”, a seguire le dichiarazioni non proprio amorevoli sul bianconero.

Siamo in una fase molto delicata del mercato e della pre-season. Diverse squadre, non solo italiane, hanno iniziato i rispettivi ritiri, in attesa che i dirigenti possano regalare ai mister i giusti colpi per rimpolpare le squadre e migliorarsi dopo i precedenti campionati. Si tratta, questo, di un aspetto attualmente accomunante gran parte dei club italiani ed esteri, a partire dai campioni di Italia del Milan fino ad arrivare alle neopromosse.

Se il Monza, ad esempio, sta in questa fase pensando di costruire una squadra che possa fungere da mina vagante, a pochi chilometri di distanza Milan e Inter pensano a cosa e come cambiare per poter continuare a darsi battaglia e rappresentare valide ostilità ad una Juventus in fase di ricostruzione e ad un Napoli che, al netto dell’epurazione attuata da Aurelio De Laurentiis, ha tutta la volontà di continuare a far bene come accaduto in questi ultimi anni.

Particolare attenzione va poi data alla su citata Vecchia Signora, rea di aver sbagliato diversi investimenti negli ultimi anni e di aver vissuto una palese involuzione rispetto al passato, costata ad Agnelli e adepti non solo diverse perdite economiche ma anche un cambiamento in negativo a livello di dimensione.

Juventus, accusa pesantissima in diretta: “L’avrei mandato a casa”

Ciò si è riflesso, poi, nella scelta di De Ligt di rimandare i discorsi legati al rinnovo e che attualmente mette i bianconeri nella pericolosa posizione di poter perdere ulteriori pedine fondamentali dopo le già non poco pesanti uscite di Dybala, Morata, Chiellini e Bernardeschi. Il futuro dell’olandese è tutto da scrivere e le possibilità di vedere l’ex Ajax al centro di trattative con scambio è tutt’altro che bassa.

Ad ogni modo, uno dei punti fermi dell’attuale progetto bianconero sembra essere mister Allegri, sul quale Antonio Cassano ha da poco speso altre parole dopo i passati interventi già espressi sul suo conto. Questo l’estratto della sua posizione alla Bobo Tv Show.

“Dopo il Villarreal io l’avrei mandato a casa. Allegri gioca il calcio più osceno degli ultimi dieci anni. Non posso pensare che Alex Sandro sia questo. Arthur è il titolare del Brasile, Morata faceva il terzino sinistro, Chiesa si è rotto ma manco lui giocava. Rabiot è il titolare della Francia. La Juventus ha venti titolari delle nazionali e gioca così”.

FantAntonio ha poi commentato anche Nicolò Zaniolo da un punto di vista tecnico, possibile investimento della Juventus nelle prossime settimane. “Zaniolo è forte? Ma cosa vuol dire essere forte? Secondo me non fa la differenza, non ha qualità, non mi piace. La Juve perché dovrebbe puntare su di lui? Alla sua età ce ne sono di più forti. La qualità è saper giocare la palla, ma la qualità raffinata non ce l’ha. Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare, non vede l’ultimo passaggio, si affida alla potenza fisica. Io, Juve, non penserei mai di andare a prendere lui per 50 milioni. Per me è follia, Di Maria è un’altra roba”.