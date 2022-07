Lazio in emergenza, Sarri mette sul tavolo sue nomi: si lavora senza sosta

La Lazio ha dovuto affrontare una vera e propria emergenza di mercato. I biancocelesti hanno cambiato strategia per accontentare Sarri.

La dirigenza laziale ha cambiato i propri piani per il mercato: in arrivo un doppio colpo che renderà felice l’allenatore della Lazio.

Il primo anno di Maurizio Sarri alla guida della Lazio è stato positivo. Nonostante un inizio di campionato altalenante, i biancocelesti sono riusciti a chiudere al quinto posto in Serie A assicurandosi la qualificazione alla prossima Europa League.

In particolare, le ultime giornate hanno messo in mostra una squadra più matura rispetto alle prime partite: la dirigenza si aspetta un ulteriore step di crescita in vista della prossima annata. Al centro del progetto ci sarà ancora l’allenatore, che ha anche firmato il rinnovo di contratto: una testimonianza di fiducia totale da parte della società.

Ora il focus è sul mercato estivo: un’emergenza ha portato la Lazio ad un improvviso cambio di strategia, ma sono in arrivo due colpi.

La Lazio cambia idea: doppio colpo per sistemare un reparto

Come anticipato, la Lazio si aspetta un ulteriore step di crescita: c’è la volontà di essere competitivi in Italia ed in Europa, ma sarà necessario un intervento sul mercato.

Questo tema è già stato molto caldo durante la sessione invernale, quando Sarri avrebbe voluto una punta ed un terzino, ma non è stato accontentato.

Durante il calciomercato estivo, invece, si proverà a regalare dei rinforzi mirati all’allenatore.

Per ora sono già arrivati due giovani di prospettiva, ma che dovrebbero comunque avere spazio in squadra: Marcos Antonio e Matteo Cancellieri.

I nuovi innesti, però, non finiranno qua: ci saranno altri rinforzi anche negli altri reparti.

In particolare, si è creata un’imprevista emergenza per un ruolo specifico: il portiere.

Strakosha ha lasciato la squadra a parametro zero e, a sorpresa, Reina ha deciso di rescindere in contratto per tornare in Spagna, lasciando così Sarri senza titolare e riserva.

La Lazio ha trattato a lungo Carnesecchi con l’Atalanta, ma la decisione dell’ex Napoli e Milan ha cambiato lo scenario, mettendo anche fretta ai biancocelesti che, conseguentemente, hanno cambiato obiettivo. Salvo sorprese, il prossimo portiere titolare sarà infatti Guglielmo Vicario.

La trattativa per Carnesecchi si stava allungando anche a causa dell’infortunio subito dal portiere durante una partita con la Nazionale Under 21 e, per accelerare i tempi, la dirigenza ha scelto di cambiare pista. L’accordo con l’Empoli è stato trovato velocemente: la trattativa si è chiusa per una cifra vicina ai €15 milioni fra parte fissa e bonus.

Anche la ricerca per il secondo portiere si è svolta abbastanza velocemente: il profilo individuato è quello di Salvatore Sirigu. Il genoano è stato nel mirino del Napoli per diversi tempo, ma ormai è sempre più vicino alla Lazio per il ruolo di vice-Vicario. Salvo sorprese, entrambe le trattative potrebbero essere definite in settimana.