Europa League, Barcellona strapazzato, ma spunta un presunto sabotaggio: la gravissima denuncia del club

L’Eintracht Francoforte si assicura la semifinale di Europa League contro un favoritissimo Barcellona. Una sconfitta condita da pesanti polemiche: spunta infatti un assurdo episodio accaduto prima della gara che avrebbe assicurato la vittoria ai tedeschi.

Un grave fatto accaduto durante Barcellona-Eintracht Francoforte ha condizionato la gara a favore dei tedeschi. In casa Barcellona si andrà a fondo per indagare le dinamiche che hanno portato alla spiacevole situazione.

Il favoritissimo Barcellona è stato clamorosamente eliminato in casa dall’Eintracht Francoforte nel ritorno dei quarti di finale dopo il pareggio per 1-1 all’andata. A far parlare, però, è stato un fatto accaduto al Camp Nou che non ha precedenti.

L’Eintracht Francoforte espugna il Camp Nou

L’Eintracht Francoforte è riuscito nell’impresa impronosticabile: battere il grande favorito Barcellona al Camp Nou e passare alle semifinali di Europa League. I tedeschi hanno piegato i blaugrana per 2 a 3, calando un netto tris in 67 minuti grazie ai gol di Kostic (su rigore), Borré Maury e N’Dicka. Il Barça ha risposto nel tempo di recupero, quando era ormai troppo tardi, con i gol di Busquets e Depay (su rigore).

La squadra di Xavi perde così l’opportunità di vincere un trofeo per cui era super favorita. A infastidire i blaugrana, però, c’è stato un ulteriore retroscena.

Il Barcellona non ci sta e batte i piedi: l’episodio gravissimo che ha condizionato la partita

A condizionare il match del Barcellona ci ha pensato una spiacevole situazione vistasi al Camp Nou: allo stadio blaugrana erano presenti ben 30.000 tifosi dell’Eitracht. Gli spalti si sono tinti dei colori della squadra tedesca, facendo percepire tutt’altro che un’aria casalinga per i giocatori, i quali sono stati sonoramente fischiati durante il riscaldamento pre-match.

Una situazione paradossale causata da un grave errore del servizio di biglietteria del Camp Nou, che ha inspiegabilmente venduto più biglietti del dovuto ai sostenitori tedeschi.

