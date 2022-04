Roma – Centrocampo da rifare, ecco il top player che vuole Mourinho

La Roma pensa al futuro, l’ambiente giallorosso è in fibrillazione: quale occasione migliore per José Mourinho, per regalarsi un top player

Mourinho senza freni: la rivoluzione che non ha potuto compiere la scorsa estate avverrà quest’anno. La posizione attuale in classifica brucia, da lui forse ci si sarebbe aspettato di più, ma si profila all’orizzonte una svolta decisamente inaspettata.

L’allenatore dei giallorossi sarebbe deciso a cambiare il centrocampo della Roma, reparto che fin dalle sue prime conversazioni con la società aveva intenzione di modificare. Alcuni giocatori a giugno si ritroveranno con le valigie in mano. Tra di loro, molto probabilmente potrebbe esserci Jordan Veretout.

Il francese da pedina insostituibile del centrocampo giallorosso è diventato una riserva di lusso. Il calo del calciatore è dovuto all’arrivo di Sergio Oliveira, dal Porto, il quale ha tolto al francese la titolarità e le belle prestazioni.

Il classe ’93 quindi potrebbe salutare a giugno e portare soldi nelle casse giallorosse. Il francese viene valutato circa 30 milioni e su di lui ci sono diversi club europei. Se il mercato in uscita dovesse andare secondo i piani di Tiago Pinto, liberando posto per un nuovo acquisto a centrocampo, la dirigenza sarebbe pronta a regalare al tecnico portoghese il suo top player.

Leggi anche —> Sinisa Mihajlovic Svelato cosa è accaduto dopo la gara, la sorpresa ha commosso tutti

Mourinho vuole il suo top player

Nella lista dei possibili giocatori partenti, insieme al francese, compare un altro nome che nelle ultime ore pare sia destinato a lasciare Roma. La società giallorossa avrebbe informato l’agente del calciatore, Beppe Riso, di trovare possibili alternative per il futuro del suo cliente.

La trattativa per il rinnovo del contratto ha subito una brusca frenata. L’allenatore e Tiago Pinto vorrebbero che il centrocampista partisse per portare soldi nelle casse del club. Il classe ’95, Bryan Cristante ha mercato sia in Italia che all’estero, dove in primis c’è l’interesse del Siviglia.

Un altro giocatore sacrificabile che possa portare soldi e liberare un posto in squadra è Amadou Diawara. Il ragazzo in inverno ha rifiutato le offerte di Galatasaray e Venezia. La dirigenza romana sarebbe disposta a cederlo in prestito con riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. La speranza è che la possibilità di andare in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità possa rappresentare una tentazione per il guineano.

Leggi anche —> Roma Mourinho costretto a scusarsi: “Atteggiamento sbagliato, hanno ragione“

Il nome del top player che piace allo Special One è quello di un giocatore che milita da tempo in Premier League con la casacca del club londinese Arsenal. Il nome in questione è quello dello svizzero Granit Xhaka, mediano dei Gunners e della nazionale elvetica. Su di lui c’è però anche l’interessamento del Basilea, club svizzero nel quale Xhaka è nato e cresciuto calcisticamente. L’idea di tornare a casa può rappresentare molto più di una suggestione.