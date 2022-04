Napoli – Il retroscena caldissimo che coinvolge Silvio Berlusconi ecco cos’è successo

Spunta improvvisamente un retroscena che ha dell’incredibile, un contatto tra Aurelio De Laurentiis e Silvio Berlusconi.

L’ex presidente del Milan e l’attuale patron del Napoli si sono sentiti nei giorni scorsi per una questione spinosa che riguarda la società partenopea.

Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, vorrebbe nuovamente guidare una squadra di Serie A dopo l’epopea di successi vissuta al timone del Milan, per questo ha contattato l’amico Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli di De Laurentiis, dal fallimento al sogno tricolore

L’impresario del cinema, Aurelio De Laurentiis, è in sella al Napoli sin dal lontano 2004. La squadra che prese in mano ADL veniva da un fallimento che l’aveva costretta a ricominciare dalla Serie C. Negli anni la gestione De Laurentiis ha creato basi solide per rilanciare il Napoli e farlo tornare a competere per i prestigiosi trofei. Ci ha provato con Maurizio Sarri, che con un gioco spumeggiante rischiò di soffiare il titolo alla corazzata Juventus.

Quest’anno le ambizioni degli azzurri sono state rilanciate dall’arrivo di Luciano Spalletti. L’ex Inter e Roma ha riportato entusiasmo e quello smalto che, nelle gestioni Ancelotti e Gattuso, era stato un po’ smarrito. Adesso il Napoli si trova a lottare punto su punto con Inter e Milan per conquistare il sogno inseguito ormai dal lontano 1990: lo Scudetto. Tutto è ancora possibile in questo rush finale e, anche se le due milanesi appaiono favorite, sognare è lecito e senza costi.

Berlusconi ad un passo dall’acquisto, l’indiscrezione è veramente clamorosa

Negli ultimi giorni un altro grande presidente della storia del calcio italiano è tornato alla ribalta: Silvio Berlusconi. Il patron del Monza sogna di calcare nuovamente i campi di Serie A, non più in rossonero ma con il biancorosso dei brianzoli. Il Monza è attualmente al secondo posto in Serie B, in piena lotta per una promozione diretta in massima serie. Se il sogno Serie A dovesse concretizzarsi, la storica coppia Berlusconi-Galliani ha già pronta una lunga lista di rinforzi. Tra questi ci sarebbe Gianluca Gaetano in forza alla Cremonese ma di proprietà del Napoli.

L’interesse del Monza per Gaetano risale ad un anno fa quando Galliani aveva provato a portarlo in Brianza a titolo definitivo. Il Condor però aveva trovato il rifiuto secco di ADL e il giocatore, così, è finito a Cremona.

Se il Monza dovesse conquistare la promozione, con ogni probabilità, tornerà alla carica per Gaetano alzando l’offerta e magari questa volta ADL potrebbe cambiare idea.