Ex della Juventus sponsorizza Lukaku: parole clamorose aprono a un futuro inaspettato

Il futuro di Romelu Lukaku tiene banco da diversi giorni: a gettare benzina sul fuoco ci pensa un ex giocatore della Juventus, le cui parole hanno sorpreso tutti.

Uno degli enigmi più grandi di questa stagione è rappresentato dal futuro del bomber belga Romelu Lukaku. Il suo ritorno al Chelsea ha deluso le aspettative di tutti, ma non tutti pensano che la colpa sia solo sua.

Quando la scorsa estate lasciò l’Inter per accettare la proposta del Chelsea campione d’Europa che per lui mise sul piatto 115 milioni di euro, nessuno pensava che questo sarebbe stato l’epilogo. E invece Romelu Lukaku è diventato l’ombra più cupa di quello visto in Serie A nelle due stagioni con Antonio Conte in panchina.

I suoi numeri parlano chiaro: con l’Inter ha messo a referto 64 gol e 16 assist in 95 partite, contribuendo a riportare lo scudetto a Milano dopo ben undici anni. Con il Chelsea il suo bottino invece è stato fin qui misero, con soli cinque gol segnati in Premier League e due in Champions League.

Thomas Tuchel ha provato in tutti i modi a inserirlo nei meccanismi di gioco della squadra, ma alla fine ha dovuto rinunciare tornando alla disposizione tattica con Havertz falso nueve. Circolano voci di un suo desiderio di tornare all’Inter, ma il suo futuro non è più nelle sue mani dopo l’esborso che il Chelsea ha fatto per lui la scorsa estate.

LEGGI ANCHE –> Mbappé alla Juventus: un indizio bomba fa scoprire tutto, tifosi letteralmente impazziti

Un errore da non ripetere, ecco la frase clamorosa che spiazza tutti

A difesa di Romelu Lukaku sono però arrivate le parole di un ex giocatore francese con un passato in Italia con la maglia della Juventus. Il suo incipit è stato questo: “Chi lo critica ha la memoria corta perché quando è arrivato a Londra ha segnato e ha fatto bene”. Effettivamente l’attaccante belga, nelle sue prime quattro presenze con la maglia del Chelsea, mise a segno quattro gol di cui uno in Champions League contro lo Zenit.

Queste parole sono state dette da Patrice Evra, che prima della Juventus aveva giocato per Monaco e Manchester United, e che ora è opinionista di Prime Video. L’ex terzino francese ha poi continuato il suo intervento su Lukaku: “Poi si è infortunato e ha detto che gli mancava l’Inter. Alla fine ha creato un po’ di pasticcio con i tifosi. Voleva a tutti i costi tornare al Chelsea, ma sarebbe dovuto rimanere all’Inter dopo una stagione di così alto livello. Ha fatto quella scelta lì che per me è stata sbagliata”. Il suo ritorno in nerazzurro sembra però adesso molto difficile da realizzare, visti anche i costi che un’operazione del genere comporterebbe.

LEGGI ANCHE –> Inter – Lo storico presidente rivela un retroscena: “Dybala e Lukaku? Ecco come stanno veramente le cose”

Ciò che non è da escludere è però comunque un suo ritorno in Serie A, dove ha dimostrato di poter fare la differenza con le sue caratteristiche. La Juventus è probabilmente l’unica squadra che potrebbe permettersi un calciatore come Lukaku, che insieme a Vlahovic formerebbe una coppia da gol immarcabile per tutte le difese.