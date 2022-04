Clamorosa rivelazione in casa Totti: ecco cosa hanno fatto Ilary e Francesco per la figlia Chanel

Ancora una volta nel mirino dell’attenzione del web troviamo la famiglia Totti è una clamorosa rivelazione che riguarda la figlia della coppia, ovvero la giovanissima Chanel.

In questi anni sono state numerose le occasioni che hanno visto la famiglia Totti nel mirino dell’attenzione dei media, così come è successo recentemente a seguito del gossip relativo alla presunta crisi che avrebbe colpito Ilary Blasi e il marito. Archiviata questa triste vicenda, il tutto con molta delusione da parte della coppia che ha visto la propria quotidianità stravolta ancora una volta, i media continuano a parlare nella loro vita e da qualche tempo a questa parte i riflettori sono puntati proprio sulla secondogenita Chanel.

Non a caso ecco che nel mirino dell’attenzione del web troviamo una rivelazione che i genitori hanno fatto di Chanel Totti, famosissima nel ruolo di social star nella piattaforma Tik Tok.

Ilary Blasi e Francesco Totti rivelano cosa hanno fatto per la figlia

Nel corso degli anni sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno avuto modo di raccontare ad ampio raggio il modo in cui si articola la propria quotidianità, cambiata soprattutto dal momento in cui e arrivata la piccola Isabel diventata la coccolina di casa per i propri genitori e anche per i fratelli maggiori Chanel e Cristian.

Quanto detto, però, ha reso necessari anche dei piccoli cambiamenti all’interno della propria casa soprattutto per favorire la serenità di Chanel nel pieno della sua adolescenza, così come gli stessi genitori hanno rivelato in passato.

La Bellissima novità per Chanel Totti

A quanto pare Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di mettere in atto un gesto molto importante riservato alla figlia Chanel che in questi anni ha condiviso la sua bellissima camera da letto con la sorellina Isabel. La giovanissima ragazza, diventata ormai un’adolescente stupenda, a quanto pare sentirebbe il bisogno di gestire in autonomia il proprio tempo libero e quindi godere serenamente della propria stanza.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo le prime immagini che ritraggono il luogo felice di Chanel Totti con tanto diletto ad una piazza e mezza, una scrivania davanti la finestra… una location arredata nel modo che più riesce ad esprimere la propria personalità.