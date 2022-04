Mbappé alla Juventus: un indizio bomba fa scoprire tutto, tifosi letteralmente impazziti

Kylian Mbappè starebbe per lasciare il Paris Saint Germain, ma non è questa la vera bomba che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi della Juventus. L’attaccante infatti ha seminato un clamoroso indizio social che confermerebbe tutto!

I tifosi della Juve sono in allarme dopo un clamoroso retroscena che coinvolge il futuro di Mbappé: ecco l’indizio che non lascia alcun dubbio.

Kylian Mbappé sarà senza dubbio protagonista del prossimo mercato estivo: il giocatore del PSG è in scadenza di contratto e, a meno di clamorosi colpi di scena, abbandonerà il club parigino in estate. Sono tante le destinazioni sondate, il Real Madrid in primis, ma un indizio social fa scattare l’allarme: ecco di cosa si tratta.

PSG, il futuro di Mbappé è sempre più lontano da Parigi

Kylian Mbappé sta vivendo una stagione di dubbi al PSG: l’attaccante francese con ogni probabilità lascerà la Ligue 1 già dalla prossima estate. Il giocatore è al centro del progetto della squadra di Pochettino, ma vorrebbe dimostrare il suo talento altrove, in un campionato ancora più competitivo. Prima di salutare, però, vuole sollevare la coppa del campionato francese, che con ogni probabilità il PSG si aggiudicherà dato il primo posto a quota 71 punti, a + 12 dalla seconda (l’Olympique Marsiglia).

La beffa della sua stagione è però arrivata in Champions League: dopo aver dimostrato il suo talento con delle giocate e dei gol da sogno nel doppio confronto agli ottavi contro il Real, il PSG è stato eliminato. Proprio ad opera di quella che potrebbe essere la sua nuova squadra dalla prossima stagione. Tuttavia, un clamoroso indizio social ha fatto intendere che le cose potrebbero essere cambiate e che il suo futuro non sia in Spagna.

L’attaccante francese scopre le carte: il messaggio alla Juve non passa inosservato

In casa Juve i dirigenti sono alla ricerca di un attaccante che possieda le giuste qualità per fare la differenza in Champions League, dato il certo addio di Dybala e la delusione Cristiano Ronaldo, che non è riuscito a portare la Coppa dalle Grandi Orecchie a Torino. Dopo l’arrivo di Vlahovic, i bianconeri vogliono piazzare un altro colpo che possa far sognare i tifosi.

Kylian Mbappé ha lanciato su Instagram quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un clamoroso indizio. Sulle sue storie è apparsa l’emoticon di una zebra accompagnata da “coming soon”: un possibile riferimento alla squadra juventina, il cui simbolo è proprio la zebra per i colori della maglia.

Un ulteriore indizio degli ultimi giorni: nei video promozionale del nuovo sponsor del PSG “GOAT” l’immagine di Mbappé non è presente, come se fosse scontato un suo addio.

Una cosa è certa: il futuro del fuoriclasse francese è lontano da Parigi e potrebbe essere legato ad un top club europeo come la Juventus. Tuttavia, il messaggio apparso sul suo Instagram potrebbe riferirsi ad un nuovo accordo di sponsorship che nessuno conosce. Per fare chiarezza occorre attendere, ma una cosa è certa: i tifosi sui social stanno già sognando il suo arrivo a Torino.