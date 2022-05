Ex Napoli spara al veleno su Sarri: incredibili preferenze in spogliatoio

Sarri torna a far parlare di sè per vicende extra campo: le dichiarazioni del suo ex giocatore ai tempi del Napoli sconvolgono i tifosi.

Un ex giocatore del Napoli ha speso parole decisamente al veleno nei confronti dell’ex tecnico dei campani: le sue affermazioni lasciano i tifosi senza parole.



Una delle più belle parabole calcistiche degli ultimi anni in Italia è stata indubbiamente quella del Napoli di Maurizio Sarri.

La squadra allenata dal tecnico toscano aveva incantato tutti i tifosi di calcio tra il 2015 e il 2018 in un triennio quasi irripetibile che ha fatto sognare i supporter della squadra campana.

Le tre stagioni napoletane di Sarri sono state indimenticabili sia per il tecnico che per la piazza.

Durante questi anni nasce il termine “Sarrismo“, inserito poi nell’enciclopedia Treccani, una parola che era oramai diventata un inno alla ribellione, al voler essere diversi da ciò a cui il calcio italiano era abituato, al voler battere dopo tanti anni lo strapotere delle milanesi e della Juve in pieno ciclo vincente.

Alle soddisfazioni personali per il tecnico si sono poi aggiunte quelle per la piazza come i due secondi posti, il record dei punti in singolo campionato per il Napoli della prima stagione (82) poi ritoccato nell’ultima annata di Sarri fino a quota 91.

Non solo record di squadra, è con Sarri che Gonzalo Higuain stabilisce il primato di gol in singolo campionato raggiungendo quota 36 con una splendida splendida tripletta al Frosinone nell’ultima giornata di campionato.

Un periodo florido che tutti i tifosi azzurri ricordano con affetto ma che inevitabilmente porta con sè la macchia di un titolo mai arrivato.

Nemmeno i 91 punti della stagione 2017/2018 furono di aiuto al Napoli che arrivò secondo alle spalle di una Juventus più cinica nel corso della stagione. Ancora oggi si fa un gran parlare di quella stagione e, spesso, si tende a spartire le colpe di quel primo posto solo sfiorato tra la forza dell’avversario e qualche errore del tecnico toscano.

Uno dei nei di Sarri nel suo periodo a Napoli è stato indubbiamente il bassissimo utilizzo della rosa con rotazione molto, forse troppo, spesso ridotte all’osso anche in momenti intensi della stagione.

Proprio uno dei giocatori facenti parte di quel gruppo ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss in cui ha parlato del suo ex allenatore lanciando una fracciatina che ha lasciato di stucco i tifosi.

Il retroscena spunta dal passato: la frecciatina pesantissima sul tecnico della Lazio

A parlare del suo periodo passato a Napoli è stato il terzino croato Ivan Strinic.

L’ex difensore anche di Milan e Sampdoria si è ritirato nel gennaio del 2021 da svincolato ma per diverso tempo è stato protagonista del nostro calcio.

Strinic arrivò a Napoli nell’ultimo anno di Benitez sulla panchina azzurra e le sue parole verso il tecnico spagnolo sono di grande stima ed affetto: “E’ una brava perosna e un buon allenatore”, questa la frase al miele verso l’ex allenatore di Liverpool e Real Madrid.

Una stima, quella verso Benitez, non avuta del tutto nei confonti di Sarri però.

Nei confronti del tecnico della Lazio, il giocatore croato, lancia una frecciatina molto pesante: “Lui cambiava poco perchè giocavano sempre gli stessi”, una frase che non fa altro che confermare alcuni dei sopsetti dei tifosi del Napoli ma non solo.

Un’accusa di favoritismi che di certo non fa piacere ai tifosi del Napoli ancora oggi dispiaciuti per quello scudetto mancato ma nemmeno a quelli della Lazio, squadra oggi allenata da Sarri.