Napoli – Spalletti non cede ai senatori ed il passato ritorna: è accaduto tutto in treno

Brutta aria in casa Napoli, tensioni che riportano al passato. Quello che è accaduto in treno è incredibile: il retroscena è emerso soltanto nelle ultime ore, ma fa capire tutto.

In casa Napoli si respira un’aria tesa dopo la sconfitta di domenica contro l’Empoli. Un ulteriore retroscena è emerso e ha stupito i tifosi partenopei.

Il Napoli sta vivendo un momento difficile dopo aver detto addio (quasi del tutto) alle speranze scudetto. La sconfitta in casa dell’Empoli ha avuto il sapore della beffa per le dinamiche in cui è arrivata e ha portato a delle fratture interne, che saranno difficili da risolvere. Spalletti si è confrontato con i giocatori su una decisione presa: alcuni, però, si sono mostrati contrari.

Napoli, il peso della sconfitta contro l’Empoli

Il Napoli ha perso clamorosamente contro l’Empoli per 3-2, subendo tre reti nei venti minuti finali. La sconfitta ha messo fine alle speranze scudetto: troppi i punti di vantaggio rispetto a Milan e Inter e con la Juve che sta con il fiato sul collo e punta al terzo posto.

La doppietta di Pinamonti e il gol di Henderson hanno gelato Spalletti e i tifosi partenopei, che sono rimasti senza parole per la rimonta subita. La disfatta ha fatto sì che l’allenatore decidesse di convocare un ritiro fino a fine stagione, per ritrovare l’unione e la motivazione persa. Nelle ultime quattro partite i giocatori dovranno tornare a dimostrare: la qualificazione alla Champions è adesso l’obiettivo imprescindibile.

Napoli, il retroscena che ha acceso le polemiche: Mertens e Insigne protagonisti

La notizia del ritiro comunicata da Spalletti non è stata accolta con gioia dai giocatori del Napoli. Con la sua scelta l’allenatore spera di ritrovare la giusta motivazione e concentrazione in una squadra che sembra aver perso la bussola. La durata del ritiro non è stata specificata con precisione: potrebbe durare fino alla prossima giornata, fino alla conquista di un posto in Champions o addirittura fino a fine stagione.

Il retroscena emerso riguarda Mertens e Insigne, che durante il viaggio in treno di ritorno dalla trasferta di Empoli avrebbero protestato animatamente per il ritiro proposto da Spalletti, cercando ripetutamente di fargli cambiare idea. L’allenatore, però, è rimasto fermo nella sua decisione.

Un retroscena che non può che riportare al passato, più precisamente all’era Ancellotti. Nel 2019 l’attuale allenatore del Real Madrid aveva proposto il ritiro ai giocatori del Napoli, che si erano rifiutati di seguire le sue indicazioni: in quel caso arrivò l’esonero per lui. Uno scenario che potrebbe ripresentarsi, date le polemiche emerse.