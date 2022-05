Juventus – Dybala è già il passato: ecco il sostituto del numero 10

La Juventus pensa già al futuro: in estate Paulo Dybala lascerà la squadra e andrà sostituito. I bianconeri hanno già le idee chiare.

Paulo Dybala lascerà la Juventus al termine della stagione: i bianconeri stanno già pensando a come sostituire l’attaccante argentino. Una nuova ipotesi porta entusiasmo fra i tifosi.

Come noto, Paulo Dybala lascerà la Juventus dopo sette anni di gioie e trofei. L’attaccante si libererà a parametro zero: uno scenario che, ad inizio stagione, pareva praticamente impossibile. Il rinnovo di contratto, infatti, sembrava una formalità fino a pochi mesi, al punto che le parti avevano già raggiunto un accordo di massima per un ingaggio da circa €10 milioni annui (parte fissa più bonus).

Tuttavia, a gennaio la trattativa ha subito un brusco stop anche a causa degli infortuni del calciatore: la dirigenza si è domandata se fosse il caso di investire tale cifra per lui. Inoltre, a gennaio è arrivato Vlahovic in seguito ad uno sforzo economico non indifferente.

Il presidente Andrea Agnelli ha affermato che è in corso un ringiovanimento e che, con risorse limitate, si deve scegliere con attenzione dove investire.

La Joya, dunque, non è più centrale per il progetto e cambierà squadra: su di lui ci sarebbe un forte interesse di Atletico Madrid ed Inter.

Intanto, la Juve medita sul futuro: ecco chi potrebbe sostituire Dybala.

Dybala e la pesante eredità: ecco il prescelto

Come anticipato, la Juve avrà come priorità la ricerca di un sostituto per Dybala. Durante le scorse settimane, alcune indiscrezioni hanno riportato l’interesse dei bianconeri per tre possibili profili: Di Maria, Raspadori, Zaniolo e Neres.

In particolare, il primo sarebbe il più abbordabile poiché in scadenza di contratto e disposto ad accettare un accordo annuale o biennale (la soluzione potrebbe essere annuale con opzione).

Tuttavia, il vuoto che lascerà Dybala non sarà solo tecnico. Con il suo addio, infatti, si libererà anche la prestigiosa maglia numero 10, appartenuta a campioni come Platini, Baggio, Del Piero, Tevez e Pogba.

La Joya l’ha ereditata dal centrocampista francese nell’estate del 2016, ma ora cambierà nuovamente padrone.

L’ipotesi ad oggi più calda, però, prevede che l’erede venga scelto all’interno della rosa attuale: chi arriverà dal mercato, dunque, potrebbe dover scegliere un numero diverso. La dirigenza della Juve avrebbe le idee chiare: il candidato ideale sarebbe Federico Chiesa.

L’ex Fiorentina ripercorrerebbe le orme di Baggio ereditando il numero di maglia più pesante. Secondo la società, infatti, l’attuale numero 22 si sarebbe meritato questa “promozione” grazie a prestazioni di altissimo livello e ad un margine di crescita ancora molto ampio.

Chiesa non sarebbe un 10 come Dybala, tutto fantasia e talento, ma la Juve vedrebbe in lui un possibile simbolo del nuovo ciclo bianconero. L’idea del club è quella di renderlo una bandiera per i prossimi anni. Inoltre, il suo nome ha anche molto appeal fra gli appassionati esteri che, in estate, lo hanno scoperto grazie ad un Europeo straordinario.

I tifosi lo adorano e la sua maglia con il nuovo numero andrebbe a ruba: tutti gli indizi portano verso un’eredità già scritta.