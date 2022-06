Fabio Capello lancia la bomba: le sue parole spiazzano i tifosi, i migliori sono proprio loro!

Forti dichiarazioni dell’ex allenatore delle Merengues Fabio Capello. Parole che spiazzano i tifosi in vista della prossima stagione.

Nell’ultima stagione di calcio l’Italia è riuscita finalmente a vincere un trofeo internazionale, grazie alla Roma di Mourinho che ha battuto gli olandesi del Feyenoord nella finale di Europa League.

Un trofeo europeo che mancava a squadre italiane da ben dodici anni, arrivato l’ultima volta nel 2010 con l’Inter proprio di José Mourinho, che nella famosa notte di Madrid del 22 maggio riuscì a sconfiggere per 2-0 il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Diego Milito e ad aggiudicarsi la Champions League.

Oltre la Roma la stagione delle italiane in Europa è stata come al solito piuttosto deludente. Atalanta e Milan non sono andate oltre il girone di Champions League, con i nerazzurri retrocessi in Europa League e i rossoneri direttamente a casa da ultimi. La Juventus è stata eliminata agli ottavi in maniera abbastanza clamorosa dalla sorpresa Villarreal, mentre l’Inter è uscita con il Liverpool nonostante una bella vittoria ad Anfield.

In Europa League Napoli e Lazio sono state accomunate dallo stesso destino, venendo eliminate ai sedicesimi della competizione da Barcellona e Porto (squadre retrocesse dai gironi di Champions), mentre l’Atalanta si è arresa ai quarti di finale contro i tedeschi del Lipsia.

Ora il momento della verità

In un’intervista al messaggero l’ex allenatore fra le altre del Real Madrid Fabio Capello ha espresso il suo parere sull’ultima stagione di Serie A vissuta, decretando chi secondo lui è stato il migliore e chi invece ha deluso.

“I migliori della scorsa Serie A sono stati Pioli e Mourinho, perché uno ha riportato il Milan al successo e il secondo si è riconfermato un allenatore di dimensione internazionale. Allegri, Sarri e Spalletti hanno pagato il ritorno in Serie A, gli andava concessa una stagione di transizione, ora è il momento della verità”.

Oltre ad analizzare le prestazioni dei singoli allenatori della scorsa stagione di Serie A, Fabio Capello analizza poi anche quello che è riuscito a fare tutto il movimento calcistico italiano in Europa: “Abbiamo ottenuto qualche risultato. Siamo stati campioni d’Europa anche se poi abbiamo mancato la qualificazione ai Mondiali nuovamente. La vittoria con la Roma però è molto importante. C’è chi dice che è la terza competizione europea, ma intanto sull’albo d’oro ci sarà scritto per sempre Roma, Italia. Significa che si sta muovendo qualcosa, dobbiamo cavalcare quest’onda e prendere decisioni oculate per il futuro”.