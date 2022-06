Jolanda De Rienzo: lo spacco del vestito è impressionante, arriva fino alla vita

Jolanda De Rienzo mostra sui social un vestito con uno spacco che le arriva fino alla vita. Ecco la foto che ha fatto impazzire i suoi fan.

Jolanda De Rienzo è una giornalista sportiva nata a Napoli nel 1984 che ogni giorno riceve molti complimenti dai suoi followers per via della sua bellezza senza rivali che fa sognare i più appassionati.

Jolanda De Rienzo e lo spacco vertiginoso

Dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione presso l‘Università di Napoli, Suor Orsola Benincasa si dedica alla rubrica di Salute e Benessere all’interno della trasmissione Restate con noi.

Dopo questa esperienza, la De Rienzo, si dedica al mondo del calcio cominciando a condurre nel 2014, Goal Show insieme a Walter Di Maggio per poi ritrovarsi al fianco di Michele Criscitiello per la conduzione di Aspettando il Calcio andato in onda su Sportitalia.

Per via della sua semplicità nello spiegare i schemi di gioco e per aggiornare i telespettatori su tutti gli aggiornamenti in diretta e le novità della Serie A, viene scelta come conduttrice di alcuni approfondimenti delle competizioni UEFA Champions League.

Sentimentalmente è legata al musicista Angelo Barletta, con cui nel 2021 ha messo al mondo un bambino di nome Gabriel. Ma nel suo passato vanta una storia con l’allenatore del Primavera, Nicolò Frustalupi.

Da sempre si considera una tifosa del Napoli oltre che una romanticona, infatti uno dei suoi film preferiti è Via Col Vento e più volte ha ammesso di non stancarsi mai di guardarlo nonostante lo sappia quasi a memoria avendolo visto più volte.

Jolanda è ben attenta alla sua alimentazione, cibandosi di piatti genuini e pietanze succulente, come dimostra sui suoi profili social dove spesso pubblica le foto delle ricette in cui si è dilettata in cucina.

La Carne di Jolanda

Ma questa volta, la De Rienzo ha deciso di non cucinare lei e si è recata presso un ristorante di Casoria per assaporare della carne.

Per condividere il momento con i suoi followers, la donna ha pubblicato un post di Instagram dove posa con un bicchiere di vino nel locale Porca Vacca mostrando un outfit da mozzare il fiato.

La donna, infatti ha sfoggiato un abito lungo nero con un grandissimo spacco che le arriva fino al girovita, mettendo in risalto le sue gambe e tutta la sua sensualità.

Nei commenti i fan si sono scatenati, commentando come la carne di prima scelta sia ottima e di buona qualità, facendo allusione non al cibo presente nelle foto dopo la sua ma bensì alle sue forme.