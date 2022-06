Paura per Verratti e la moglie: furto nella villa dove alloggiano, ecco cosa è stato rubato

Paura per Verratti e la moglie Jessica Aidi, recentemente la villa dove si trovavano è stata presa d’assalto dei ladri che hanno messo in atto un furto record.

Da qualche settimana a questa parte sono cominciate le vacanze per Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi, così come confermato anche dalle foto pubblicate da vari magazine che ritraggono la modella in spiaggia a Ibiza intenta a rilassarsi insieme al marito e alcuni amici della coppia.

Le vacanze del calciatore del Paris Saint Germain però sono state interrotte bruscamente da un furto messo in atto nell’abitazione dove attualmente si trovano insieme ad una coppia di amici.

Paura in vacanza per Marco Verratti e la moglie

Nel mirino dell’attenzione delle notizie di cronaca che vede coinvolto proprio il re Marco Verratti, il quale attualmente si trova ad Ibiza insieme alla moglie Jessica Aidi, ospite dell’ex campione di calcio Ronaldo.

Secondo quanto reso noto da vari magazine il calciatore del Paris Saint Germain in questi giorni si trova ospite della bellissima villa di Ronaldo nel cuore di Ibiza, la quale recentemente è stata presa di mira da alcuni ladri che hanno fatto irruzione nell’abitazione per portare via alcuni oggetti di valore.

Cosa e stato rubato durante il furto?

In base ad una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe solo di una brutta e spiacevole l’avventura che Ronaldo e Marco Verratti hanno dovuto condividere con le proprie compagne di vita.

Per entrambe le coppie, comunque, si farebbe riferimento solo ad una perdita monetaria in quanto i malviventi hanno provveduto a portar via alcuni oggetti di valore che avrebbero trovato, quindi, nella villa sull’isola dove si trovano attualmente. Al momento non è ben chiaro a quanto ammonti il bottino da parte dei ladri, dato che sia Verratti che Ronaldo preferirebbero mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.