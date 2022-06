Fiorentina – Doppio colpo Piatek e Milenkovic, braccio di ferro con l’Inter

Fiorentina, doppio colpo Piatek e Milenkovic e braccio di ferro con l’Inter. Ecco cosa sta succedendo in casa Viola in queste ultime ore.

Il campionato della Fiorentina è stato a dir poco felice e importante, come evidenziato dall’approdo europeo centrato dagli uomini di Italiano a conclusione di un percorso netto quanto importante, durante il quale i toscani sono riusciti a togliersi importanti soddisfazioni e imporsi su avversari anche di non poco conto.

Se a ciò si aggiunge che i presupposti di inizio campionato non erano felicissimi, si comprende bene l’importanza di un tecnico come quello dell’ex Spezia, scelto da Commisso dopo la separazione a dir poco prematura con Gattuso la scorsa estate, in seguito alle fratture interne nate tra la dirigenza e l’ormai nuovo tecnico del Valencia.

Dopo il bel percorso in Liguria, Italiano ha dunque dato dimostrazione del proprio talento anche in una piazza affascinante e importante come Firenze, reduce da anni non proprio brillanti e caratterizzati anzi da diverse annate in cui la squadra sembrava poter addirittura rischiare la permanenza in Serie A. Per fortuna dei tifosi, la dimensione della Fiorentina sembra finalmente essere cambiata e aver raggiunto i picchi di un tempo ma non è di certo volontà della proprietà americana quella di accontentarsi.

Il punto sulla sotuazione di mercato, alta tensione tra i tifosi viola

L’obiettivo è quello di catalizzare un vero e proprio percorso vincente, sotto l’egida del più volte citato mister e mantenendo l’ossatura principale della squadra rimasta orfana di Vlahovic a gennaio ma comunque in grado di ovviare nei mesi successivi alla non poco pesante (e costosa) cessione del serbo alla Juventus di Allegri.

Proprio sul fronte attaccante, sono giunti degli importanti aggiornamenti da Luca Bendoni, appartenente alla redazione dell’espertissimo di mercato, Gianluca Di Marzio. Dopo l’ufficialità della separazione da Torreira, che ha in questi giorni salutato Firenze non senza polemiche rispetto ad alcuni membri di società e dirigenza, Pradé e colleghi sono adesso alla ricerca di importanti rinforzi in questa regione di campo.

In particolar modo, la priorità attuale sembra essere quella legata appunto ad una nuova pedina in mediana, oltre che su quella corsia rimasta orfana di Odriozola che, come Torreira, ha fatto rientro a Madrid dopo il prestito annuale, questa volta sponda Atletico. Questi due scenari sono in cima al taccuino degli addetti ai lavori, i quali stanno in questa fase cercando di ponderare anche una decisione su Piatek.

L’impatto dell’ex Milan è stato felice e le sue qualità sono fuori discussione ma a non convincere è uno stipendio considerato fuori portata dal club, consapevole poi di dover riflettere anche su possibili operazioni in uscita di non poco conto.

Secondo il su citato Bendoni, infatti, non è fredda la pista Milenkovic, individuato dall’Inter come rinforzo ideale per ovviare alla sempre più possibile partenza di uno dei tre difensori centrali di Inzaghi. Con ogni probabilità, a salutare la Milano interista sarà Skriniar, grazie all’interesse del Psg e l’alta valutazione che garantirebbe monetizzazioni di non poco conto a Zhang. Il centrale viola, unitamente a Bremer del Torino, è uno dei graditissimi a mister Inzaghi.