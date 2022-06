Chiara Nasti scatena di nuovo la polemica: bufera sulla frase shock, ecco cosa ha detto

Chiara Nasti scatena una nuova bufera sui social network e diventa protagonista dell’attenzione mediatica. Ecco cosa sta succedendo.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere Chiara Nasti diventare spesso protagonista dell’attenzione dei media a seguito di bufere scatenate sui social network, qui dove l’influencer campana ha risposto a gran voce ai vari attacchi che gli sono stati riservati.

Solo poche settimane fa a far discutere il web in modo negativo è stato il party organizzato da Zaniolo e la compagna che hanno scoperto di aspettare un bimbo durante la maxi-festa realizzata allo stadio olimpico… ma questa volta a scatenare la polemica sono state delle dichiarazioni che Chiara Nasti ha rilasciato nella sua pagina Instagram in merito alla sua gravidanza.

Ancora polemica per Chiara Nasti

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, in queste settimane sono state numerose le polemiche scatenate sui social network che vedono come protagonista indiscussa Chiara Nasti, in dolce attesa del suo primo bambino.

In un primo momento a farti discutere e stata la fessa che lei e il compagno Zaniolo hanno organizzato all’olimpico, adesso la perfetta forma fisica sfoggiata da Chiara Nasti che nonostante la gravidanza si mostra super perfetta senza chili di troppo, riuscendo ad essere molto attenta alla sua alimentazione anche in questo periodo molto delicato per.

Le parole che scatenano il web

Secondo quanto reso noto da vari magazine e quotidiani, recentemente Chiara Nasti sarebbe stata presa di mira da utenti che avrebbero così criticato la sua perfetta forma fisica, e costante cura dell’alimentazione anche durante la gravidanza. A far infuriare l’influencer è stato anche relativo al fatto che non avesse preso alcun chilo durante la gravidanza: “Lei non apprezzo 1 kg… certo, certo… cosa ci sarà di male a dire di aver preso chili per una cosa così bella, bah!”.

La risposta dell’influencer campana non è tardata ad arrivare, scatenando così una vera e propria polemica tra gli utenti del web che hanno attaccato il commento di Chiara Nasti che così commentato: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano… Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.