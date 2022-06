Antony giocatore dell’Ajax, beccato dalla moglie con l’amante scopre una cosa terribile: è incinta

La moglie del calciatore Antony ha scoperto che l’amante di suo marito aspetta un bambino. Ecco la rivelazione.

Classe 2000, uno dei giocatori più bravi del calcio mondiale, Antony Matheus dos Santos, meglio conosciuto con il nome di Antony, in questi giorni si trova al centro della cronaca rosa per via di un tradimento nei confronti di sua moglie.

Antony: la confessione dell’amante

Nato a Osasco, paragonato nello stile di gioco al suo connazionale David Neres, il calciatore ha cominciato al sua carriera calcistica crescendo nel settore giovanile del San Paolo per poi esordire in Serie A nel 2018, in prima squadra contro il Gremio.

Attualmente gioca nella squadra dell’Ajax grazie ad un accordo avvenuto nel 2020 tra il San Paolo e il club olandese sulla base di 15.750.000€ oltre i 6.25 milioni di bonus. Fa il suo debutto con la maglia dell’Ajax nella partita del 13 settembre contro lo Sparta Rotterdam segnando il gol decisivo.

Successivamente il 3 novembre dello stesso anno, segna il suo primo gol in Champions League vincendo contro il Midtjylland e per via dei suoi successi sul campo da gioco viene eletto come miglior giocatore del mese di dicembre di Eredivisie.

Ad ottobre del 2021 debutta nella Nazionale Brasiliana nella partita contro il Venezuela segnando e portando la squadra alla vittoria.

Come calciatore ricopre l’ala destra di piede mancino e i suoi punti di forza sono il dribbling e la velocità ma oltre ad essere molto apprezzato sul campo da gioco, Antony sembra essere molto richiesto anche dalle donne.

Nonostante sia sposato con Rosilenny Batista, la deejay e modella Gabi Cavallin che è molto famosa anche come influencer ha deciso di svuotare il sacco e raccontare alla stampa qualcosa di veramente inaspettato.

La donna ha raccontato di essere all’undicesima settimana di gravidanza e che il bambino che porta in grembo è proprio del calciatore brasiliano. Continuando la Cavallin ha dichiarato che la moglie era a conoscenza del tradimento del marito ma ha voluto continuare a stare con lui nonostante tutto.

La reazione di Rosilenny

Dopo la confessione della deejay, Rosilenny ha pubblicato un post in cui ha scritto di amare se stessa dopo ogni cosa e che il fallimento è un buon inizio per ricominciare, chiudendo subito dopo tutti i suoi profili social.

Secondo i più appassionati, la donna avrebbe lasciato Antony dopo le dichiarazioni della sua amante. La donna e il calciatore hanno un bambino nato tre anni fa.

Al momento da parte del campione di calcio non c’è stato nessuna dichiarazione ma aspettiamo ulteriori riscontri.