Gasperini non le manda a dire: fa i conti con la squadra, parole fortissime

È un Gian Piero Gasperini deciso e senza mezze misure quello che si è visto nel ritiro dell’Atalanta a Clusone. Il tecnico ha fatto i conti con la squadra non risparmiando parole forti.

La scorsa stagione la Dea ha reso ben al di sotto dei livelli degli ultimi anni.

Il mancato sprint nel girone di ritorno è costato ai nerazzurri l’accesso alle competizioni europee dopo cinque stagioni consecutive tra Champions League e Europa League.

Un solo colpo, manca ancora qualcosa

L’Atalanta si prepara a ripartire dal suo anno zero, come definito dal tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini. La cocente delusione per la mancata qualificazione alle coppe europee inizia a lasciare spazio alla programmazione della nuova stagione dove gli orobici potranno concentrarsi appieno sul campionato. Gasp ha chiesto alla sua dirigenza alcuni rinforzi ma, fino ad ora, è arrivato il solo Ederson dalla Salernitana, se si escludono i riscatti di Demiral e Boga da Juve e Sassuolo. E in attesa che si sblocchi la trattativa con l’Inter per Pinamonti hanno salutato Gollini, Lovato e Pessina. Il tecnico, dunque, si aspetta ancora qualcosa dal mercato e, con ogni probabilità, almeno un colpo in entrata verrà fatto.

Gasperini duro: striglia la squadra per farla ripartire

In questi giorni di ritiro, però, Gasperini non si è lasciato distrarre dalle voci di mercato ed è apparso totalmente calato nel lavoro sul campo con i suoi calciatori. La non partecipazione alle coppe europee consente alla Dea, dopo diversi anni, di poter preparare la stagione in maniera ottimale, soprattutto dal punto di vista fisico.

La conferma è arrivata anche da uno dei senatori dei nerazzurri, Remo Freluer. Lo svizzero ha parlato in conferenza stampa dal ritiro, ecco le sue parole: “Finalmente possiamo fare una preparazione normale negli ultimi due anni non potevamo stare qua a preparare la stagione. Avere una fisicità superiore alle altre ci ha aiutato molto nelle scorse annate, soprattutto nella seconda parte di stagione. Può essere un anno zero, come dice il mister, in cui possiamo ripartire. Ci sono tante squadre lì davanti che come lo scorso anno lotteranno fino alla fine, dobbiamo sicuramente migliorare l’andamento in casa, ne abbiamo vinte solo 4 lo scorso anno“.

Gasperini, dunque, sta mettendo sotto torchio i suoi uomini con allenamenti duri e mirati, linfa vitale se si considera che l’atletismo delle sue squadre è il suo vero punto di forza. L’Atalanta è al lavoro per tornare al più presto in Europa.