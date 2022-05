Gasperini non perde tempo: fuga prima dell’incontro che potrebbe cambiare tutto

By

Gasperini non perde tempo, dopo le delusioni di campionato con la sua Atalanta fugge via prima dell’incontro che potrebbe cambiare tutto.

L’unico modo per sciogliere le forti delusioni è fuggire per pensare, questo ha fatto Gasperini in attesa di un incontro che darebbe un volto diverso al futuro suo e dell’Atalanta.



Una stagione estremamente al di sotto delle aspettative quella dell’Atalanta.

La Dea, che nelle ultime annate si era issata come una delle principali realtà del nostro calcio, dopo 3 qualificazioni in Champions consecutive e più in generale una striscia di 4 anni in fila partecipando alle coppe europee, ha terminato il suo campionato da ottava e fuori da tutto.

Indubbiamente una delusione cocente per Gasp e i suoi che nonostante non fossero di certo la rosa più forte della Serie A, ambivano legittimamente a partecipare ad almeno una delle 3 competizioni europee per club.

I bergamaschi hanno invece perso il posto in favore della sorprendente Fiorentina e lo hanno fatto a causa di un campionato troppo scostante e lontano dagli standard elevati delle scorse stagioni.

A complicare il futuro c’è stato poi il cambio di dirigenza.

L’arrivo a bergamo di Steven Pagliuca ha inevitabilmente cambiato alcuni rapporti interni alla società ed in particolare con l’allenatore.

Più volte, dopo l’avvicendamento, Gasperini ha dichiarato come il suo futuro resta incerto visti questi cambi che hanno scombussolato l’ambiente e hanno reso meno salda la sua posizione.

L’addio sembra così probabile che si sono già fatti nomi per il sostituo del Gasp quali Juric e De Zerbi oltre al più recente Tudor, tutti tecnici con un’ide di calcio simile a quella dell’attuale allenatore nerazzurro.

Tutte questioni che hanno portato il tecnico piemontese a scegliere una momentanea fuga prima dell’incontro decisivo.

Gasperini, la fuga è inevitabile: l’incontro decisivo si avvicina, ecco cosa sta succedendo

Una stagione molto stressante per Gian Piero Gasperini.

Il tecnico piemontese, detta la delusione di campionato, dovrà a breve decidere circa il suo futuro alla guida dell’Atalanta ma prima di tutto ha scelto di staccare dalla quotidianità.

Per prepararsi al meglio all’incontro che sarà decisivo con la società il tecnico ex Inter ha scelto di rifugiarsi nella sua seconda casa ad Arenzano, comune in provincia di Genova.

Il Gasp possiede casa lì sin dai tempi della sua avventura rossoblu e di certo gli saranno arrivate tante richieste di tornare sulla panchina del club ligure. Diverse sono le voci che hanno parlato di un clamoroso ritorno che al momento sembra però lontano.

Gasperini gode della fiducia totale della società che sin dal termine del campionato ha confermato il tecnico dell’impresa Champions.

Nonostante ciò il cambio di proprietà potrebbe aver rivoluzionato le carte in tavola obbligando a mantenere una percentuale di dubbio circa il suo futuro.

L’incontro tra le parti avverrà a breve e lì si deciderà tutto circa il futuro dell’ex Genova che ora si rilassa in Liguria che per lui è come casa.