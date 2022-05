Liverpool – Pessima notizia per Klopp dopo la finale persa: un big dice addio!

Il Liverpool, dopo la finale di Champions League persa, ha ricevuto una pessima notizia: uno dei top player ha deciso di dire addio.

La finale di Champions League ha lasciato una ferita profonda per il Liverpool. I Reds, inoltre, hanno ricevuto una pessima notizia: un big ha scelto di vivere una nuova esperienza.

Il Liverpool ha vissuto una stagione incredibile, disputando il numero massimo di partite possibile. La squadra di Klopp, infatti, ha raggiunto tutte le finali: FA Cup, Carabao Cup e Champions League. I Reds hanno perso la Premier League all’ultima giornata e la Champions contro il Real Madrid. Le due coppe nazionali, invece, sono state vinte entrambe contro il Chelsea ai calci di rigore.

Valutazione dunque positiva lo stesso, ma è rimasto l’amaro in bocca per aver raccolto meno di quanto sognato. Per di più, uno dei top player ha preso una decisione sorprendente: sarà addio in estate.

Decisione presa: il top player lascia il Liverpool a sorpresa

La finale di Champions League ha lasciato una ferita profonda. Il Liverpool, infatti, ha dominato la gara, ma ha dovuto fare i conti con un Courtois in stato di grazia. Il gol di Vinicius ha fissato il risultato sull’1-0 definitivo, consegnando così al Real Madrid la 14esima Champions League della propria storia.

La Premier League, invece, è sfumata all’ultima giornata. I Reds non erano padroni del proprio destino, ma speravano nel sorpasso all’ultima giornata sul Manchester City: impresa sfiorata, ma non compiuta. La classifica finale dà la dimensione del duello fra due delle migliori squadre del mondo: Citizens 93, Liverpool 92 (distacco di 18 punti sul Chelsea terzo).

Ora la stagione è finita ed è tempo di calciomercato. In tal senso, i Reds hanno ricevuto una pessima notizia da uno dei loro top player: Sadio Mané ha deciso di dire addio in estate.

L’attaccante senegalese ha avuto la migliore occasione durante la finale di Champions League, ma il suo destro sul primo palo ha incontrato la parata incredibile di Courtois.

Il numero 10 del Liverpool, dopo una lunga riflessione, ha deciso di comunicare la propria sorprendente decisione ai compagni e a Klopp: vuole vivere una nuova esperienza.

Dopo sei stagioni, dunque, Mané è pronto a lasciare il Liverpool. L’indiscrezione circolava da giorni ormai, con il Bayern Monaco fortemente interessato al giocatore. Ora l’attaccante comunicherà la propria scelta al club per poi guardarsi intorno, anche se la sensazione è che il suo futuro sia in Germania.

I bavaresi, verosimilmente, cercheranno rinforzi offensivi in vista dell’ormai certa partenza di Lewandowski.