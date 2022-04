Gasperini risponde alle provocazioni: la replica scatena il panico sui social

By

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini non ha resistito ed ha replicato alle critiche mosse con delle parole incredibili: zittisce tutti e scatena il panico sui social.

Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno sorpreso per la schiettezza. Il tecnico è in dubbio dopo gli ultimi passi falsi della Dea, che l’hanno allontanata dalla qualificazione in Europa e che hanno decretato l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League.

Atalanta, in dubbio il futuro di Gasperini

L’Atalanta viene dalle sconfitte contro Napoli, Sassuolo ed Hellas Verona: tre gare in cui si sono persi importanti punti e fiducia nel gioco mostrato dalla squadra. La squadra bergamasca si trova attualmente all’ottavo posto in classifica, a cinque punti da Fiorentina e Lazio – ma con una partita da recuperare contro il Toro il 27 aprile. Il club bergamasco dovrà poi vedersela con Salernitana, Spezia, Milan ed Empoli.

Se l’Atalanta non dovesse conquistare l’Europa, la panchina di Gasperini sarebbe in bilico. L’allenatore è consapevole della pressione su di lui e sulla squadra. Per questo motivo si è mostrato indispettito, rilasciando delle dichiarazioni che hanno sorpreso.

L’allenatore è stufo, la sua pensante risposta

Durante la presentazione del libro di Luigi Garlando “L’Album dei sogni” a Bergamo è intervenuto anche Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha risposto in merito alla provocazione sul fatto che l’Atalanta non abbia vinto niente in questi anni.

Le sue parole: “Non abbiamo vinto niente? Abbiamo battuto tutti i record. Ci sono rimasto male quando ho sentito un tifoso dell’Atalanta dire di invidiare il Verona per aver vinto lo scudetto, lì mi sono cascate le braccia. L’Europa ha portato i nostri giocatori ad essere i più bravi, la Champions è stata straordinaria. Nell’ultimo periodo siamo stati meno bravi, ma i ragazzi si impegnano: non ci sono litigi. Speriamo in queste sei partite di ripartire”.

Il suo discorso ha scatenato il panico sui social perché il pubblico della Dea è vicino alla squadra e non vorrebbe che le pressioni destabilizzassero il tecnico ed l’ambiente mettendo a rischio l’obiettivo delle qualificazioni alle competizioni europee.