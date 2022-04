Sinisa Mihajlovic, come sta? Le parole della moglie Arianna

Sinisa Mihajlovic continua a vivere un momento particolare legato al ritorno della leucemia nella sua vita, ha pubblicato un messaggio importante nei giorni scorsi è stata la moglie dell’allenatore del Bologna.

In queste settimane l’attenzione dei media è stata costantemente concentrata sulla famiglia Mihajlovic, soprattutto dopo il triste annuncio fatto l’allenatore del Bologna che durante una passata conferenza stampa post-partita ha rivelato di essere costretto ad un nuovo momento di pausa per prendersi cura di sé stesso.

Recentemente Sinisa Mihajlovic aggiornato i tifosi del Bologna e i propri fan circa l’andamento delle cure, affermando di essere carico nell’affrontare questa nuova lotta alla quale la vita l’ha sottoposto a sorpresa.

Come sta Sinisa Mihajlovic?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, durante le ultime settimane i media hanno raccontato in parte ciò che sta succedendo nella famiglia di Sinisa Mihajlovic in attesa che l’allenatore del Bologna possa tornare a casa dai propri cari. A condividere un messaggio in passato è stata una delle due figlie dell’allenatore, aggiornando così il popolo del web circa le reali condizioni di salute del padre in costante miglioramento.

Solo poche ore fa, invece, a tornare a rompere il silenzio è stata la moglie dell’allenatore del Bologna, ovvero Arianna, la quale ha raggiunto il marito presso l’ospedale di Sant’Orsola-Malpighi dove attualmente Mihajlovic si trova ricoverato.

“Sei un leone…”

Al momento, dunque, tutto sembrerebbe procedere per il meglio per Sinisa Mihajlovic, il quale continua il percorso terapeutico che i medici hanno riservato all’allenatore del Bologna dato il ritorno della malattia.

La moglie Arianna, invece, solo poche ore fa nella sua pagina Instagram ha condiviso una foto che la ritrae sorridente e serena al fianco del marito, uno scatto accompagnato dal seguente commento di sostegno per Mihajlovic: “Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero”.